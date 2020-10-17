北捷加強查緝逃票 最高罰4500元

台北捷運10月19日起展開「打擊逃票專案」，車站保全、捷運警察加強查緝。（台北捷運公司提供）

2020/10/17 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運每日運量高達200萬人次，網紅「Cat紙袋人」日前拍影片，教導如何搭北捷逃票，引來撻伐聲浪，北市議員也批評北捷成為逃票天堂；台北捷運公司昨宣布，10月19日起展開「打擊逃票專案」，鎖定台北車站、西門站等重點車站，派員加強查緝，違者補繳當趟車資，並須支付票價50倍違約金，或處以4500元罰鍰，呼籲旅客勿以身試法。

逃票者須補車資並支付票價50倍違約金

至於網紅「Cat紙袋人」的後續，北捷當時向警方報案，並向網路頻道檢舉將該違法影片下架，北捷昨表示，該行為已經違法，要求該名網紅補繳車資，也依大眾捷運法要求支付票價50倍違約金。

請繼續往下閱讀...

本月19日起 重點車站不定期查緝

北市議員王浩上月底在市議會質詢時指出，北捷從2015年至2019年、過去5年期間，累計481件旅客逃票案件，逃票前10大車站為西門站36件、龍山寺站34件、淡水站24件、忠孝復興站17件、板橋站17件等，全線109個車站不含環狀線，有90個車站有逃票紀錄，比例高達82.6%，批評北捷是逃票天堂。

逃票前10大車站 西門站排第1

北捷客服中心主任凌啟堯表示，北捷平時都有在查逃票，19日起組成查票小組執行「打擊逃票專案」，針對西門站、龍山寺站、淡水站、板橋站、忠孝復興站、台北車站等運量大的車站，加派人員在尖峰時段嚴加查察，取締旅客違規使用票卡行為，一旦發現違規事實即依大眾捷運法取締。

北捷：勿緊跟或冒用優惠身分票卡

凌啟堯指出，逃票情況大致分為兩種，旅客會尾隨前方旅客進出閘門，藉此躲避，另一種是旅客冒用身分的逃票，例如持失效票、未經驗票程序，或者用敬老卡、兒童卡等優惠身分票卡，使用優惠身分票卡進出閘門會有警示燈號或聲響，站務人員都會特別留意。

北捷採自動化閘門收費，北捷表示，民眾進出車站閘門時，請將票卡輕觸感應區，留意票卡感應成功的「噹」響音及螢幕顯示的綠色通行箭頭，並與前方旅客保持適當距離，如有車票無法刷進或刷出情形，可洽站務人員處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法