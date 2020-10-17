勞檢員工時超長 北市府挨批帶頭違法

台北捷運10月19日起展開「打擊逃票專案」，車站保全、捷運警察加強查緝。（台北捷運公司提供）

2020/10/17 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「金山區公所小編因公過勞猝死」引起各界對於市府單位約聘僱人員過勞的重視，台北市議員潘懷宗發現，替勞工捍衛勞動權益的勞動檢查員工時超長，甚至還有勞檢員單月加班時數超過50小時，領不到加班費也無法補休，他痛批市府自己都帶頭違法，根本是笑話，要求市府增額正式人員。

勞檢處長：將增加20名正職人力

對此，勞動檢查處長江明志表示，將檢討工作分配，平均業務，並向市府爭取增加正職人力，預計需增加20人。

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有人單月加班逾50小時 沒錢沒補休

潘懷宗說明，北市勞動局109年度勞動條件檢查目標場次為9400場，據勞動局人事室統計，在第一線執行勞動條件的勞檢人力共計62名，其中52名為勞動部補助聘用勞檢員、10名具正式公務員資格，相當於台北市每名勞檢員今年勞檢量高達151.61場，才能符合9400場的績效。

潘懷宗指出，約聘僱勞檢員福利不如公務員，不受《勞基法》、《公務人員俸給法》、《公務人員退休資遣撫卹法》等保障，據台北市勞動局人事室統計，目前台北市勞動檢查員服務年資以5年以上未滿10年人數最多，共有26位，他們長期為勞工權益把關，自己的勞動權益卻無法捍衛。潘懷宗也說，約聘僱人員跟正式人員做的事都差不多，卻不給人勞基法保障，讓人累得和狗一樣，甚至還有勞檢員單月加班時數超過50小時，政府帶頭違法，簡直成了笑話。

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