里鄰長訂報刊 台北市府：要附理由

2020/10/17 05:30

議員批忽視閱報者權益 民政局長也打臉：里鄰長喜歡訂報應讓他們自己選擇

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府明年起各機關禁訂紙本報刊，若要訂閱需市長專簽，北市議員戴錫欽昨在議會質詢時批評，北市府以「市長專簽」恫嚇各機關，從1萬2670份減至2746份，他要求市府不能取消里鄰長訂報；北市府內部卻意見不一，市府秘書長陳志銘強調，里鄰長若要訂閱要檢附理由，站在一旁的民政局長藍世聰卻打臉，直說里鄰長仍喜歡訂報，應讓里長自己選擇。

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各機關訂報數從萬份減至2千多份

戴錫欽調閱資料發現，市府為落實E化，經市長柯文哲、秘書長陳志銘裁示，市府公文明確要求取消訂閱紙本報紙雜誌期刊，依各機關明年紙本及電子化訂閱調查顯示，訂閱數從今年1萬2670份減少至明年2746份，整整減少79%，多數機關因「E化太貴、擔心市長專簽麻煩」等原因，取消訂閱。

市府統一訂報 公帑省420萬

戴錫欽指出，北市有9979位里鄰長訂紙本報紙，若市府統一訂閱、補助費為3600元，若里長自購則為3975元，里鄰長統一訂報每年可為市庫省公帑420萬1352元，選擇看報紙的里鄰長每年都得自己貼錢375元，也因此里鄰長訂閱明年將全部歸零，市府不願傾聽民意逕自取消里鄰長訂報，忽視長者閱讀紙本報紙權益。

明年起里鄰長若自購 得貼375元

戴錫欽說，地方反彈激烈，他反對市長專簽恫嚇各機關，據他了解，社會局、教育局都因閱讀需求和習慣選擇維持訂閱紙本報刊。

議員要求不能取消里鄰長訂報

在議會備詢的陳志銘質疑數據來源，並稱10月27日才開會檢討，怎會有110年的訂報資料？戴錫欽追問，是否訂紙本都要市長專簽？陳志銘稱，會由秘書處統一專簽，若要訂閱就檢附理由。

戴錫欽追問如果里辦仍認為要訂紙本，市府同不同意？陳志銘表示，要看理由充不充分；但一旁的下屬藍世聰卻發言打臉陳志銘，直說「沒問題，因為有些里鄰長仍然喜歡訂報，所以讓他自己選擇」。

戴錫欽贊同民政局長藍世聰的說法，反問陳志銘聽到沒，多數基層里鄰長確實有看報需求。陳志銘僅說，有聽到，但市府仍鼓勵E化，有訂報需求就檢附理由。

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