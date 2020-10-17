學生個資綁卡 中市府：老師僅幫忙收同意書

市送學生公車卡，學校竟須幫忙綁卡作業，台中市教師職業工會痛批市府把學校當「小七」。（市府提供）

2020/10/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市自明年元旦起，將推出「市民限定」的公車優惠，市府將送國小學童公車兒童卡，因應身分辨識，16日傳出市府竟要學校教師協助收集並輸入學生個資綁卡，引起教師反彈。台中市教師職業工會痛批市府竟把學校當「小七」，使教師負擔與教學無關的業務，老師變辦卡員，中市教育產業工會也表態反對到底。台中市府強調，為便利學生綁定，交通局12月起將主動巡迴各校提供綁卡服務，教師僅須協助事前收集家長同意書，其餘作業均由市府及學校資訊人員處理。

交局將巡迴提供綁卡服務

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，市府修正免費公車政策改為「台中限定」，將送學生公車卡以利辨識身分，立意良好；但近日各校紛傳教師須協助取得家長同意書及收集學生基本個資以便綁卡，甚至未來恐還須負責後續遺失、補發等庶務，簡直把學校當成「小七」，老師成了辦卡員。

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洪維彬說，近年來中央與地方均致力幫助學校行政減量，讓教師專注於教學，台中市卻反其道而行，將學生申請及綁定交通卡的業務加諸學校，使教師負擔與教學無關的業務；況且，現在已是人手一機的數位時代，市府卻以紙本及人工收集資訊後再建檔，費時費力。

另就目前所見的家長同意申請書內容及格式，未能清楚說明政策，只想獲得家長同意授權，擔憂未來徒增教師解說困擾，都損及政策美意。

教師團體批違反行政減量

台中市教育產業工會副理事長林碩杰也說，市府省錢辦市政，在未與教師相關工會協商前，就強行把交通局的工作加諸老師身上，根據各校反應，教師須在26日前收回家長授權書，同意提供學生包括學校名稱、班級、座號、姓名、身分證字號、出生年月日、電話等個資；10月26日至11月6日，各校老師要輸入資料並上傳，剝奪老師專注教學的時間、違反行政減量，更不尊重教師團體，反對到底。

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