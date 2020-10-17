桃竹苗農地停灌 每公頃補償14萬

停灌影響小檔案

2020/10/17 05:30

1.9萬公頃受影響 經費估逾20億元 可省3800萬公噸用水

〔記者楊媛婷／台北報導〕北部水情緊張，台灣有史以來首度稻作進入抽穗後停灌！

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首度抽穗後停灌 衝擊2.6萬農民

經濟部宣布桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，農委會主委陳吉仲昨日表示，停灌的1.3萬公頃稻田每公頃補償14萬元，今起至10月26日開放農民赴水利工作站登記，預計有2.6萬名農民受停灌影響。明年第一期稻作是否評估停灌，要看現在起到11月底的雨量，「接下來是關鍵期」。

明年1期稻耕作 要看下月雨量

水利署副署長王藝峰表示，水庫蓄水量低，就算水庫的水都供作農水，桃竹苗的稻作也無法收割，不如把水留下來供民生工業使用；農水署長蔡昇甫表示，各水庫公共給水勉強撐到明年5月，稻米抽穗期前用水，每公頃需2千噸，桃竹苗農田停灌可省3800萬公噸用水，停灌給予農民補償是為照顧農民生計，也是希望確保大家民生等用水。

水庫水全農用 稻作也難收割

陳吉仲昨和經濟部水利署署長賴建信、農水署署長蔡昇甫一同宣布桃竹苗停灌補償措施，桃竹苗停灌農地中1.3萬公頃種植水稻、0.6萬公頃種植玉米、大豆、蕎麥、短期葉菜類等，總計1.9萬公頃。

陳吉仲表示，稻農補償措施公式是以農民賺額的105%加上生產成本，每公頃補助14萬元，經費約18.2億元；其他作物於一週內完成勘查評估並公布補償措施，總預算估逾20億元。

停灌後 確保用水可撐到明春

這次停灌區中有2、3%的農地約3週就能收成，耕鋤與否，陳吉仲強調，尊重農民的處理。

農業用水佔國內總用水7成，民生、公共用水和工業用水等佔3成，停灌桃竹苗農業用水之後，國內用水可以撐到明年5月；且所有用水中僅農水有獨立灌溉渠道，可分區停灌，這也是決策考量點之一。

陳吉仲說，除桃竹苗外，嘉南地區玉米作物也受乾旱影響，已在研擬相關補償措施；由於旱情短期無法紓解，農委會盤點因應乾旱較適合的作物。

陳吉仲表示，一般來說旱作需要的水量，僅需稻作的2-5成，目前栽植一公頃稻作需一萬噸水來說，改種旱作可望減少部分農水使用。蔡昇甫補充，若農民改種旱作，農委會也提供旱作補助，從噴頭到管路等，會補償到全數金額的49%。

今天起受影響的稻農就可攜帶身分證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件，農會或金融機構存摺影本等相關文件至各管理處工作站申辦；農水署各管理處會排定時段，指派專人到各水利小組受理申請。

水利署表示，近日東北季風對翡翠水庫有所助益，10月1日至今，翡翠水庫蓄水率已從49%提升到58%，將持續監看水情，確保公共用水穩定供應。

農委會主委陳吉仲（中）宣布停灌地區補償金額。（記者王藝菘攝）

桃竹苗二期稻作目前正值抽穗階段，停灌後將無法收成。（資料照）

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