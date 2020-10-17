為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公費流感疫苗搶手缺貨 無慢性病 50~64歲 暫緩施打

    公費流感疫苗接種進度比較

    公費流感疫苗接種進度比較

    2020/10/17 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部疾管署宣布，因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，今天起「暫緩」無高風險慢性病的五十歲到六十四歲成人接種作業。

    65歲以上及學齡前幼兒 優先接種

    公費流感疫苗自本月五日開打，十天內已接種二七三．六萬劑，使用率約四十五．三％，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，依感染流感併發重症風險，讓「六十五歲以上長者」及「六個月以上至國小入學前幼兒」這兩個主要流感高危險族群優先接種。

    衛福部長陳時中表示，暫緩施打族群約五百多萬人，這是首次暫緩一族群接種。因往年是分階段施打，今年是全部一起施打，一開始接種就很踴躍。

    至於何時開放重新施打？陳時中說，要看高風險族群接種狀況有無達一定程度，之後視情況開放。

    傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說明，公費流感疫苗接種對象的選擇基於兩個理由，第一是「高風險族群」，若染病很容易變重症甚至死亡的族群；第二則是「高傳播族群」，例如醫護人員每天接觸病患，若有人染病會很快傳播，醫療體系容易崩潰。

    續做好防疫 「流感不會大流行」

    李秉穎指出，從今年年初武漢肺炎疫情起，流感疫情變得很低，因民眾衛生保健習慣有加強，可預期下個流感季流感疫情較不會上升，「如果大家持續做好防疫措施，流感不會大流行」，專家小組認為流感疫苗打在非高傳播族群的意義相對減少，因此五十歲到六十四歲族群可暫緩施打。

    陳時中指出，流感疫苗接種踴躍，但幼兒接種「確實受影響」，疾管署統計，學齡前幼兒目前接種廿五．八萬劑，接種率約廿二．六％，較去年同期廿五．七％低。疾管署提醒，接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍
    2020/10/16 11:00

    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍 影片

    5縣市大雨、大豪雨特報！未來一週雨彈續襲北部、東半部
    2020/10/16 06:53

    5縣市大雨、大豪雨特報！未來一週雨彈續襲北部、東半部

    落漆？大雅體育園區網球場剛開放啟用 球場鋪面龜裂
    2020/10/16 08:17

    落漆？大雅體育園區網球場剛開放啟用 球場鋪面龜裂

    蕭如松藝術節開跑 實境解謎來竹東小鎮尋寶
    2020/10/16 08:28

    蕭如松藝術節開跑 實境解謎來竹東小鎮尋寶

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播