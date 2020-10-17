公費流感疫苗搶手缺貨 無慢性病 50~64歲 暫緩施打

公費流感疫苗接種進度比較

2020/10/17 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部疾管署宣布，因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，今天起「暫緩」無高風險慢性病的五十歲到六十四歲成人接種作業。

65歲以上及學齡前幼兒 優先接種

公費流感疫苗自本月五日開打，十天內已接種二七三．六萬劑，使用率約四十五．三％，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，依感染流感併發重症風險，讓「六十五歲以上長者」及「六個月以上至國小入學前幼兒」這兩個主要流感高危險族群優先接種。

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衛福部長陳時中表示，暫緩施打族群約五百多萬人，這是首次暫緩一族群接種。因往年是分階段施打，今年是全部一起施打，一開始接種就很踴躍。

至於何時開放重新施打？陳時中說，要看高風險族群接種狀況有無達一定程度，之後視情況開放。

傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說明，公費流感疫苗接種對象的選擇基於兩個理由，第一是「高風險族群」，若染病很容易變重症甚至死亡的族群；第二則是「高傳播族群」，例如醫護人員每天接觸病患，若有人染病會很快傳播，醫療體系容易崩潰。

續做好防疫 「流感不會大流行」

李秉穎指出，從今年年初武漢肺炎疫情起，流感疫情變得很低，因民眾衛生保健習慣有加強，可預期下個流感季流感疫情較不會上升，「如果大家持續做好防疫措施，流感不會大流行」，專家小組認為流感疫苗打在非高傳播族群的意義相對減少，因此五十歲到六十四歲族群可暫緩施打。

陳時中指出，流感疫苗接種踴躍，但幼兒接種「確實受影響」，疾管署統計，學齡前幼兒目前接種廿五．八萬劑，接種率約廿二．六％，較去年同期廿五．七％低。疾管署提醒，接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

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