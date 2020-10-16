《雲林》敬老禮金大手筆 麥寮加碼5000元

雲林縣林內鄉長張維崢（左）親自將敬老禮金送給每位長輩。（記者林國賢攝）

2020/10/16 05:30

雲林縣府滿70歲每人發2千 4公所財政短絀未加碼

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府今年重陽節敬老禮金發放2000元，各鄉鎮市公所依各自財政狀況加碼，其中麥寮鄉65歲以上長輩每人發放5000元最多，其他鄉鎮市加碼敬老禮金0到1000元不等，長輩感嘆「平平70歲，福利差很大」。

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全縣8.8萬人 近日陸續匯入

縣府社會處長林文志表示，縣府今年重陽敬老禮金針對70歲以上長輩每人發放2000元敬老禮金，全縣共有8萬8867人符合領取資格，總經費1億7773萬多元，近日已陸續匯入長輩帳戶。

今年鄉鎮市公所加碼發放敬老禮金同樣差很大，麥寮鄉公所針對設籍麥寮1年以上、滿65歲長輩發放5000元，總發放金額將近3000萬元，是全縣福利最好，其次是林內公所70歲以上長輩1000元敬老金，鄉長張維崢更親自將敬老金一一交給長輩。

各鄉鎮加碼300~1000元

全縣20鄉鎮市公所大部分都有加碼敬老禮金，從300元至1000元不等，其中有4個公所因未訂定敬老金發放自治條例，沒有編列敬老禮金，未加碼敬老禮金公所低調表示，財政短絀加上沒有編列預算法源，無法加碼發放，但有致贈禮品祝福長輩，長輩感嘆「同樣居住在雲林，福利卻大不同」。

林內加發1千 鄉長親自送

麥寮公所社會課指出，敬老金加碼5000元是經鄉代會審議通過，給予長輩最直接的重陽節祝福，禮金已經匯入長輩帳戶，沒有帳戶登記的長輩則透過村辦公室轉交。

張維崢表示，敬老禮金是對長輩尊重、祝福，一一送到長輩手中，除了表達敬意，同時面對面對話，了解長輩需求，做為施政改善方向，全鄉有2300多位符合領取長輩，發放過程雖然很辛苦，但很值得。

今年全縣共有113位百歲人瑞，縣府敬老禮金 加碼1萬元，各公所加碼福利不同，有公所加贈金戒指，或是加碼3000至1萬元不等禮金，但也有公所並沒有特別加碼。

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