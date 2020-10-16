北海岸併入基隆? 侯友宜：是共同生活圈

基隆市長林右昌建議新北市的北海岸應併入基隆，新北市長侯友宜表示，北北基本來就是大台北生活圈。圖為萬里區「野柳石光夜訪女王」活動。 （交通部觀光局北觀處提供）

2020/10/16 05:30

林右昌盼行政區域重新劃分

〔記者俞肇福、周湘芸／綜合報導〕新北市、台北市與基隆市長期以來為共同生活圈，基隆市長林右昌昨天接受電台訪問，拋出行政區域重新劃分的構想，他認為台灣很小，不應該有直轄市與非直轄市之分，建議新北市的北海岸應併入基隆；新北市長侯友宜表示，北北基是大台北生活圈，鄰近基隆市的地區未來辦活動，歡迎林右昌共襄盛舉、共創雙贏。

林右昌︰不應分直轄、非直轄市

林右昌指出，台北市腹地有限、人口流失，應思考行政區域重劃，例如淡水河以北屬於台北市，淡水河以南屬於新北市，新北市幅員遼闊，無法好好經營管理，如果可以做上述區分，新北市比較集中，區域和人口規模沒有現在那麼大，可以比較好管理，對新北市的發展也是好的；台北市如果有了東北角、北海岸，又加上港口、基隆河谷廊帶，對台北市的發展想像很不一樣。

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林右昌表示，如果全台灣不去分直轄市、非直轄市，基隆將有另一種想像，基隆市可以與鄰近的新北市金山、萬里、雙溪、石門、瑞芳、貢寮與汐止等區域合併，形成新的城市範圍，其實過去在日治時期，上述地區就是「基隆郡」，本來就屬於同一個行政區範圍。

侯友宜表示，基隆市在市長林右昌帶領下，能與新北市攜手合作，共創東北角、北海岸等鄰近地區繁榮，未來新北市、台北市、基隆都是共同生活圈，3個市長同心協力，不分彼此一起創造商機。

侯友宜︰攜手合作 帶動地方發展

對於區域重新劃分議題，侯友宜說，感謝林右昌主動關心新北市位處基隆市周遭的地區，之後東北角或北海岸地區辦活動，歡迎林右昌共襄盛舉，甚至基隆市辦活動他也能一起分享喜悅，就像新北深澳小卷跟基隆鎖管季結合，沒有區分新北或基隆，「大家都是一家人」，希望共同攜手合作，帶動地方繁榮發展。

基隆、汐東捷運交會 侯︰新北負責

另外，被問到基隆捷運建設新北要如何承擔責任？侯友宜強調，基隆捷運跟汐東捷運在新北市汐止區有交會處，有賴新北負起責任整合，加速推動汐東捷運與基隆捷運興建，汐止人等待多年，最在乎能不能早點有快速便捷的捷運銜接北北基地區，居民期待興建期程越快越好。

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