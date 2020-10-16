八堵到基隆未定 林右昌：不會台鐵、捷運2選1

針對基隆捷運基隆跟八堵間尚未定案的路段，基隆市長林右昌說，不會是台鐵與捷運「二選一」。（圖為基隆市政府提供）

2020/10/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天接受電台訪問指出，經由交通部及北北基市長會商後拍板定案的基隆捷運，是為了完善首都生活圈的軌道運能，「北北基三個城市的市民才是最大贏家，不是林右昌」。至於八堵至基隆段的方案未定，他表示，不會是台鐵與捷運「二選一」，等交通部鐵道局評估方案出爐後，將與基隆市政府共同討論，找出最佳方案。

交通部評估方案出爐 再共同討論

林右昌表示，基隆捷運不是只為了基隆的通勤族，而是為了完善大台北首都圈的都會機能，並且改善台鐵運能，至於南港端因北市府主張採地下化，汐東捷運本來就有編列預算，因此新北市、台北市及交通部會共同分攤經費，基隆不用負擔建設經費，「賺到的不是自己，而是北北基的市民」。

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南港端 基隆不用負擔建設經費

他強調，基隆與八堵間的路段方案尚未定案，大家不用急， 不會是台鐵與捷運「二選一」，會有很多方案，他希望藉由基隆捷運建設，把困擾幾十年的市區縫合議題一併解決。

基捷是從大台北思考的軌道建設

林右昌指出，面對全球競爭的年代，台北市290萬人口已經不足，台北市應該有「超北市」格局，把北北基桃的發展納入思考，打造1000萬人口的大都會區，再加上空港跟海港，基隆捷運是從整個大台北都會思考軌道建設，把1000萬人口框在一起，成為台北發展最大的動力，也把首都圈的產業廊帶延伸到基隆市與基隆港。

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