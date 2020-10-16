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    首頁　>　生活

    桃捷4千多萬文宣預算 全數被刪

    2020/10/16 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨聯席審查明年度市府營業基金、非營業基金等預算時，桃園大眾捷運公司4筆「印刷裝訂與廣告費」預算金額共達4077萬餘元被刪除，桃園航空城公司興建亞洲矽谷創新研發中心向銀行融資5億元，其中2500萬元繳納利息的預算也被刪除。

    議會國民黨團昨於聯審時以人數優勢或刪除或擱置預算，席間，桃捷公司董事長劉坤億表示，4筆預算都有不同用途，「印刷裝訂與廣告費」只要科目而已，以管理費用說明「印刷裝訂與廣告費」2710萬元為例，包含忠誠會員行銷活動、沿線旅遊推廣，都是使用這筆費用，但仍難逃刪除命運，所幸民進黨議員都保留發言權，期待二讀翻案。

    航空城2500萬利息預算也刪

    至於桃園航空城公司，除2500萬元利息預算遭刪除，包含人事費用250萬元、國外旅費96萬1000元都被刪除，還被擱置人事費、公共關係費、辦公廳舍租金等預算共達1663萬餘元。

    議員出國考察費通過

    聯審會審查各局處出國考察預算時，大都是遭刪除或是僅留1萬元預算保留科目，對於「補助議員出國考察預算」915萬元，多位議員也要求刪除，避免給予外界獨厚議員的印象。

    秘書長：法定預算

    但經議會秘書長孫惠生解釋，補助議員出國考察是按法定預算，這是立法院通過並公告，最後聯審通過，議員李家興、蔡永芳、黃婉如、黃敬平等4人，當場表明不會使用該預算。

    議會聯審市府非營業基金「桃園市停車場作業基金」預算時，議員黃敬平認為，乙未戰役和平紀念公園地下停車場，已經協商由停車場作業基金以1億6000萬元取得管理權，為何未納入明年預算？最後全盤擱置停車場作業基金預算，包含歲入預算14億0600萬元、歲出預算4億4900萬元、投資預算13億3600萬元。

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