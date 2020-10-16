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    首頁　>　生活

    《桃園》腸病毒12班停課 6區列高風險

    市府教育局提醒，幼童應勤洗手、戴口罩，做好健康自主管理，遠離腸病毒。（記者魏瑾筠攝）

    市府教育局提醒，幼童應勤洗手、戴口罩，做好健康自主管理，遠離腸病毒。（記者魏瑾筠攝）

    2020/10/16 05:30

    分別為中壢、平鎮、觀音、龍潭、楊梅及大溪 全市21天就診人次988人

    〔記者周敏鴻、魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕桃園市9月20日到10月10日間，疑因感染腸病毒就診的人次共988人，幸無併發重症個案，但全市今年以來確診6例，分別在中壢、平鎮、觀音、龍潭、楊梅、大溪等行政區，市府衛生局將這6區列為腸病毒高風險區，市府教育局證實高風險區內小學、幼兒園累計142班停課，現仍停課的有12班，呼籲民眾落實正確洗手並勤洗手，減少被傳染的可能性。

    確診6例 累計142班停課

    衛生局官員說，腸病毒種類除了小兒麻痺病毒以外，並沒有疫苗可以預防，該局統計今年感染腸病毒6例當中，上半年有3例併發重症，相較於去年全年感染腸病毒39例、併發重症4例的情況緩和，主要原因是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，民眾多已養成勤洗手等良好的衛生習慣，減少被傳染的風險。

    去年39例 併發重症4例

    教育局官員說，高風險區內所有小學1、2年級跟幼兒園，只要1週內1班出現2例感染腸病毒個案，均須停課7天，各校須落實相關停課規定，否則將被依桃園市腸病毒防疫措施，開罰3000元到1萬5000元。

    教育局呼籲落實勤洗手

    中壢區中平國小校長劉雲傑說，因武漢肺炎的防疫意識提升，師生遵守勤洗手、量體溫、戴口罩的習慣，學童若有發燒、身體不適等狀況，老師們都會建議留在家中休養，降低群聚感染的可能性，每週教室內也以稀釋漂白水擦拭學童易接觸的課桌椅、門窗等處。

    市議員黃敬平強調，腸病毒以學齡前的嬰幼兒為主要傳染對象，市府應嚴格監督各幼教場域落實消毒、要求學生勤洗手；市議員彭俊豪也說，教育局應提高警覺，多宣導腸病毒預防知識，讓學生、家長全力配合防範疫情。

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