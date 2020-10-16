日月潭花火音樂會 首場週六開跑

日月潭Come!BikeDay花火音樂會，首場將於10月17日在水社中興停車場登場。（日管處提供）

2020/10/16 05:30

配合防疫實名制入場 接駁車從向山、伊達邵出發

〔記者劉濱銓／南投報導〕「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」本週六將在水社中興停車場登場，今年安排有4場花火秀，比去年多1場，配合防疫，遊客需戴口罩、量體溫、實名制入場，並有接駁車從向山、伊達邵開往會場；由於中秋、國慶兩個長連假，緊接著花火音樂系列活動持續到下個月，潭區飯店訂房比往年旺，業者忙翻。

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水社中興停車場 歌手熱唱

日月潭風景區管理處表示，今年4場花火活動，包括本週六在向山的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，邀請閻奕格、卓義峯等實力派歌手及男高音王典，結合「樂興之時」管絃樂團，讓遊客感受交響樂魅力。

單車遊、馬拉松、紅茶季 活動多

此外，11月7日起接連3場煙火，分別是伊達邵「星夜響宴花火音樂會」，有極富原民特色的親愛愛樂、雲火INFERNO火舞團及虹谷樂團；14日向山「NTSO台灣管樂團花火音樂會」，有國立台灣交響樂團的悠揚管樂演出；21日「鼓火交鋒映明潭」，由十鼓擊樂團帶來震撼表演。

其他活動還有10月25日「日月潭環湖馬拉松」，10月31日、11月1日「Come!BikeDay自行車嘉年華」，包括「30K環潭挑戰遊」、「10K單車逍遙遊」、「兒童滑步車趣味賽」，並配合脊梁山脈旅遊年，新增「99.8K日月潭塔塔加阿里山挑戰賽」路線；11月7、8日還有「日月潭紅茶文化季」，多樣化活動，讓各年齡、族群遊客都能參與。

10月週末訂房客滿 旅宿忙翻

潭區飯店業表示，今年因疫情無法出國，使得國旅大爆發，加上中央安心旅遊補助延續到10月底，使得10月住宿比往年還旺，不僅週末訂房客滿，平日也有6至8成，令旅宿業忙得不可開交，預估住宿熱潮可望延續到11月上旬。

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