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    首頁　>　生活

    台南》黃偉哲訪南鐵照顧宅 承諾持續關照

    市長黃偉哲（左）到照顧住宅探望已入住的南鐵拆遷戶生活。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（左）到照顧住宅探望已入住的南鐵拆遷戶生活。（記者劉婉君攝）

    2020/10/16 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕交通部鐵道局13日凌晨強制拆除南鐵地下化工程最後2家拆遷戶，解決紛爭9年的用地問題，市長黃偉哲昨天特地到位於東區的「照顧住宅」，訪視關心已進住的拆遷戶生活。

    7旬拆遷戶 歡喜入新宅

    黃偉哲昨天探視已經入住的莊姓、胡姓2家拆遷戶。患有視覺障礙的莊姓夫婦說，73歲以來第1次住新房子，非常高興，且周邊環境也不錯，但希望加強導盲磚、電梯語音等設施，黃偉哲一口答應，現場要求都發局盡快協助社區施作。

    黃偉哲說，最後2家拆遷戶建築拆除後，對於市府團隊來說並非落幕，拆遷戶搬入照顧宅後，市府仍須繼續關心這些住戶是否過得更好。他向市民承諾，市府未來將確實做好安置拆遷戶的工作，並且隨時關心照顧住宅民眾的生活品質，再次感謝每一位因此受到影響的住戶。

    204戶已入住照顧住宅

    市府首創鐵路地下化專案照顧住宅興建總數366戶，並協商銀行提供優惠利率及全額貸款等措施，讓拆遷戶安心居住，比其他土地徵收案件的條件更好，市府都發局統計，符合申購的拆遷戶有302戶，已完成申購271戶，已交屋263戶，其中204戶已入住。

    黃偉哲昨天跑行程時遭到10位學生突襲堵人抗議。黃說，學生的訴求他聽到了，將檢視警察執法，也尊重學生的意見，但相對的大多數市民認為執法太慢、工程拖太久也是不爭的事實，身為市長，要面對學生、最後拆遷戶，更要面對絕大多數的市民，他會謙卑以對，整個事件中也沒有人幸災樂禍。

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