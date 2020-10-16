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    首頁　>　生活

    台南》防萊豬進營養午餐 國中小本學期配5快篩劑

    市府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。右二是市長黃偉哲在等待試劑檢驗結果。（記者劉婉君攝）

    市府到立人國小抽驗學校午餐肉品，均未檢出萊克多巴胺。右二是市長黃偉哲在等待試劑檢驗結果。（記者劉婉君攝）

    2020/10/16 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕含萊克多巴胺的美國豬肉將從明年元月起開放進口，市府宣示學校營養午餐一律選用國產豬肉，從這學期就發給各校萊克多巴胺快速檢驗試劑，並從1年5劑增加為1學期5劑，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝昨天到立人國小視察抽檢情形，展示把關學校午餐肉品食材的決心，要家長和孩子放心。

    教局建議 各校每月可檢驗1次

    全市國中、小學共有152校自辦午餐，萊克多巴胺快速檢驗試劑單價約120元，由市府預算支應，每校1學期5劑，費用總計9至10萬元不等，教育局說，1個學期約5個月，學校可1個月檢驗1次，也提供各校抽驗時機，為肉品到貨時進行快篩。

    含萊克多巴胺的美國豬肉即將開放進口，學校午餐食材受到家長關注，黃偉哲特地到立人國小視察學校午餐食材驗收機制，並操作快速檢驗試劑，只要將肉品的血水滴在試劑上，等待2分鐘後，就可得到檢驗結果，昨天測試3件，均無檢出萊克多巴胺。

    市長：被檢出廠商 列黑名單

    黃偉哲說，未來美國豬肉開放進口後，全市學校午餐仍一律使用國產豬肉，市府則會加強肉品源頭控管，如果學校快篩結果有疑慮，經衛生局複驗確認不合格，供貨廠商將被列為拒絕往來對象，衛生局也會依規定裁罰。

    鄭新輝指出，依據學校衛生法規定，學校供應膳食的食材應優先採用經農委會認證可溯源的在地優良農產品，教育局並設計學校午餐生鮮肉品選購6字訣「認、C、鮮、減、驗、退」，提醒學校食材驗收及國產肉品選用要項，相關學校午餐食材也登錄在「教育部校園食材登錄平台」。

    3個試劑呈陰性。（記者劉婉君攝）

    3個試劑呈陰性。（記者劉婉君攝）

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