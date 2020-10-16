《台中》代購年刷1500萬 補稅、罰款近百萬

2020/10/16 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市29歲男子「阿新」（化名）3年前到日本半工半讀，因喜歡具現代感的潮牌商品，除自己收藏，從去年開始也幫人代購，並以父親辦給他的信用卡附卡刷卡，1年內刷700多筆，總金額達1500萬元，遭國稅局盯上，面臨近百萬元的補稅和罰款，父母向立委何欣純陳情；何欣純提醒網路賣家，月銷售超過8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款。

「阿新」的爸爸向何欣純陳情說，兒子到日本半工半讀，多年前辦了一張信用卡附卡給兒子，今年7月卻收到國稅局公文，要求說明2019年3月到2020年2月的資金往來，原來「阿新」喜歡潮牌商品，去年開始幫親友代購，拿到代購商品的錢，再匯給父親繳卡費，卻因交易金額龐大，被懷疑涉及洗錢，遭金管會、國稅局等單位盯上。

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國稅局調查，「阿新」爸爸的帳戶在這一年間，就有多達755筆、總金額逾1500萬元的資金匯入，全案雖還在清查，但初步認定其中約有900萬元屬於阿新銷售所得，恐需補繳營業稅及罰款近百萬元；「阿新」媽媽昨天出面，對兒子不懂稅法、涉嫌逃漏稅致歉，將會補繳稅金和罰款。

何欣純表示，國稅局統計發現，去年1月到今年9月底止，共查到近百件代購漏稅案例，補徵及罰款達3000萬元，網路賣家每月銷售額逾8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰。

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