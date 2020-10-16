環台鐵路電氣化 有望年底通車

台鐵局昨天在加祿站舉辦「109年南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。（記者陳彥廷攝）

2020/10/16 05:30

屏東枋寮到台東知本「最後一哩路」完成送電

〔記者陳彥廷、鄭瑋奇／綜合報導〕台灣鐵路環島幹線的電氣化工程去年底通車到屏東枋寮站，僅剩南迴鐵路枋寮到台東知本間未電氣化，這段被稱為「最後一哩路」的路段，在交通部鐵道局持續趕工下日前送電，昨天台鐵局辦理防災演練，從1973年開始的台灣鐵路電氣化，在近半世紀後，有望今年底環台通車。

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總經費逾276億元的南迴鐵路電氣化工程，2014年動工，其中長度逾86公里的枋寮知本間山區路段，因地處偏遠且工作環境艱困，一度面臨缺工，還連續3年夜間停駛列車改由客運接駁，讓工程機具得以在軌道上「穿著衣服改衣服」施工。

日前完成送電後，鐵道局預計於耶誕節前通車，未來2個月會密集測試，待交通部完成履勘即可通車。台鐵局昨在加祿站辦理「南迴計畫南迴段電氣化通車啟用前防災演練」。目前高雄至台東間列車需耗時在2至3小時不等，電氣化後將大幅縮減至90分鐘以內。

此外，全球極端氣候造成的威脅愈趨明顯，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等狀況，台鐵局為降低邊坡災害潛勢，進行高風險路段改善工程及建置預警系統。

台鐵17處危險邊坡 要改善

台鐵局表示，台鐵全線有17處明顯或疑似不穩定的邊坡，當中10處已陸續開工改善，預計明年可竣工，7處規劃設計中，預計110年開工並於111年底前完工。

台鐵局環島路線中有許多路段都是穿山越嶺，103年宜蘭大里到龜山路段即發生落石掉落軌道，造成行駛中莒光號煞車不及撞上的意外事故。台鐵局於108年完成全線邊坡檢測（長度約553公里），檢測發現有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡，開始進行改善作業。

台鐵局並指出，還有25處易致災或脆弱路段邊坡，但因邊坡過高無法用工程手段改善修復，會建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡，110年起陸續安裝、111年底前完工。

台鐵北迴線山側邊坡安全防護設施工程正進行施工作業。（圖：台鐵局提供）

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