另類空中驚魂／降落洛城途中 華航赫見空中飛人

中華航空機組人員14日在美國洛杉磯國際機場附近上空，發現一名噴射背包客，美國聯邦航空總署（FAA）已通知地方執法機關展開調查。FAA在9月初也曾接獲美國航空公司（AA）通報，在洛杉磯機場上空看到噴射背包客。（示意圖，法新社檔案照）

2020/10/16 05:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華航空飛往洛杉磯航班驚見空中飛人，機組人員14日向美國聯邦航空總署（FAA）通報，洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）附近，發現一名穿著噴射飛行設備的人在6000英尺（約1828公尺）的高度飛行。華航證實，發現時已立即向當地航管單位通報，航機安全降落，後續將配合美國聯邦航空總署調查。

華航指出，10月14日CI006台北（桃園）往洛杉磯航班在進場洛杉磯國際機場高度約6500英尺時，機組人員發現有一人著黑色衣服、銀色背包由航機左前方快速經過，立即向當地航管單位通報，航機已安全降落。

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朝陽科大飛航系籌備主任盧衍良表示，基於飛航安全考量，航機在飛航狀態下，航機間必然保持一定距離的安全隔離，過去比較常聽到無人機或超輕型載具闖入航道或空域，造成飛安威脅，噴射背包客入侵航道的案例較少見，但近來似有增加趨勢。

盧衍良表示，不管是遙控無人機、超輕型載具或是噴射背包客，跟航機過於接近都會因為彼此尺寸大小迥異，受到氣流影響危及安全，一旦碰撞也必然產生兩造一定程度的傷害。這些行為是航空運輸所不能容許的。

噴射背包客 國內未見

有航空界人士指出，噴射背包客因有駕駛員操作，國際上歸類為新型航空器類別，大多未合法化，國內未有過申請及飛行案例，但主管機關應超前部署、可比照無人機去研議管理機制，若要飛航，至少應向主管機關民航局提到設計、製造能力及安全計畫，證明飛行安全無虞。

華航飛美班機準備降落洛杉磯機場時，驚見噴射背包客。情境照，非當事班機與噴射背包客。（資料照，業者提供）

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