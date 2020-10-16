違法直升機趴趴飛 立委憂國安大漏洞

男子陳耀庭載著友人無照駕駛輕航直升機，隨意降落淡水住宅區，被民眾錄影PO網。（取自YouTube網站）

2020/10/16 05:30

籲民航局管理「寧緊勿鬆」 不應隨便開放

〔記者彭琬馨／台北報導〕新北市淡水區上月一架私人直升機因起降地點位處市區，轟隆巨響引起民眾關注，將影片PO上網，才發現是違法駕駛。民進黨立委羅致政昨受訪時說，空中機具無論是直升機或無人機，整體來講會有國安與公安疑慮，呼籲民航局管理上「寧緊勿鬆」，不應隨便開放。民進黨立委王定宇則表示，共軍也有小型航空器，為何違法的飛機被人檢舉才發現，若民航局先前未掌握就是國安大漏洞。

質疑為何被檢舉才發現

王定宇表示，未開放納管前飛上天就是違法，車子沒有牌照上路都能沒收，為何直升機沒有牌照還能在天上飛來飛去？王定宇說，若此私人直升機能顯現在雷達上，「為何過去縱容它這樣飛來飛去」，未來無論納管與否，先前這段時間的處分都要追究。

請繼續往下閱讀...

羅致政說，空中機具會有國安或公安問題，直升機或無人機能在空中取得圖資或其他資訊，飛行時也會對公共安全造成影響；私人直升機並非普遍認可的運輸工具，「不是應優先開放的項目」，呼籲民航局嚴肅處理。

可在空中取得圖資

民進黨立委蔡適應則說，民用航空機對社會安全恐有危害，而私人航空運具不會透過機場起降，因此民航局很難掌握其行蹤，地方縣市警察局也從未遇過這種情況，他認為，民航局與警政署應盡快釐清這類案件由誰處理，依照民用航空機的規範積極進行管理。

無人機都有禁飛區了

基進黨立委陳柏惟受訪時說，對於新出現的科技「管制還是比限制好」，無人機都有禁飛範圍，「直升機怎麼可能不控管」，他認為應針對目前直升機玩家人數、數量進行全面檢討，主管機關應從「管制大於限制」的立場出發進行政策思考。

淡水上月一架Robinson-R22私人直升機隨意起降掀波，圖為同型新款R22 Beta II直升機。（取自Robinson Helicopter Company官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法