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    《燃油機車汰舊換新補助喊停》被疑挪用空污基金 雲縣環局否認

    雲林縣燃油機車汰舊換新補助喊停，引發爭議。（記者鄭旭凱攝）

    雲林縣燃油機車汰舊換新補助喊停，引發爭議。（記者鄭旭凱攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣政府今年原補助燃油機車汰舊換新每輛7000元，卻在9月間突然喊停表示，補助款已全部用完；對此縣議員王又民昨天表示，他懷疑縣府環保局的空污基金遭到挪用才導致預算不足，縣府做法已損害民眾權益，他將追查縣府是否有背信、不法的情形。

    環保局局長鄭育麟表示，今年各大車廠七期燃油機車提前投入市場，加上環保署和縣府的補助加起來多達1萬2000元，以致申請補助民眾異常踴躍，縣府對燃油機車汰舊換新已加碼補助到6150萬元，連同電動機車的補助，合計已將近8000萬元，遠遠超過原先的預算，但仍然不夠用，才會在上個月緊急喊停。

    為改善空污，環保署今年補助燃油機車汰舊換新每輛5000元，縣府也推出「109年雲林縣機車汰舊換新補助計畫」，加碼補助7000元，民眾燃油機車汰舊換新每輛可獲得1萬2000元補助，不過縣府在9月初公告，因補助金額已全數使用完畢，9月10日下午5時過後即停止受理補助。

    王又民表示，雲林縣空污基金多達數億元，是否因為遭到挪用才導致補助燃油機車汰舊換新必須提早喊停，空污基金是納稅民眾繳交的空污稅等，民眾有權繼續申請補助，縣府的做法有背信之嫌。

    鄭育麟表示，空污基金用途相當廣泛，使用上都符合法令規定，沒有挪用問題，機車汰舊換新用掉的金額已經太多，縣府為顧及整體環境保護工作才會緊急將補助喊停，請民眾體諒。

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