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    首頁　>　生活

    議員批賤租地給私校 新北教育局：符合規定

    2020/10/15 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李坤城昨在市議會質詢表示，林口區人口增加，公立學校用地都不夠了，市府卻把學校用地變更為文教用地，租給民間辦學，當地的康橋等私校，每年學費收入高達6億餘元，租金卻只要1600萬元，「教育這麼好賺，金錢豹也要來開學校嗎？」他質疑賤租，要求市府重新審視契約並修訂租金。

    李坤城：康橋年學費收6億 租金1600萬

    李坤城指出，林口區人口愈來愈多，公立學校用地都不夠用了，市府竟變更學校用地為文教用地，出租給康橋、伯大尼等私校。2014年第一次招標時，開標當天廢標；2015年招標時，原定6月開標又延至7月。一般公有地都是以設定地上權的方式，有權利金、租金等收入，市府僅以出租方式，過程中的疑點讓人不解。

    新北市教育局長張明文表示，依據私校法規定，基於穩定辦學並維護家長、學生權益，土地承租至少要30年，與康橋簽訂的租期從2015年10月至2045年7月底，當年是以最有利標引進民間資源興辦雙語、國際學校，有利於地方教育發展，促進當地多元就學需求。

    張明文說，所有學校都是公益性的財團法人，要自負盈虧，租金是按照規定，依公告地價的5％計算。林口區還有尚未開發的學校預定地，公立學校未來如有設校的需求，仍可滿足。

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