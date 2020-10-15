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    首頁　>　生活

    桃園航空城 11月9日起公告土地徵收

    2020/10/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動「桃園航空城都市計畫」，確定將於11月9日至12月9日進行土地區段徵收作業公告，公告日起就停止移轉作業（地主土地無可買賣、過戶），10月下旬將寄發相關資料給權益關係人，預計明年4月辦理優先區搬遷作業，也代表桃園航空城邁向實質開發。

    公告日起停止移轉作業

    副市長李憲明昨主持市政會議，聽取地政局長陳錫禎「桃園航空城都市計畫」報告後，李說，全案經過多年努力，總算進入實質開發階段，正在辦理地上物協議價購及複估作業，市府有考慮到民眾利益最大化。

    明年4月辦理優先區搬遷

    陳錫禎表示，土地區段徵收公告於市府、交通部民航局、大園區公所、蘆竹區公所及蘆竹地政事務所等處，公告期間受理地主申領抵價地作業，若民眾不想配地，市府會在公告期滿後15日內發給地價補償費，目前規劃於12月15至18日辦理地價補償費發價作業，預計明年4月辦理優先區搬遷作業，明年10月完成地上物搬遷，2024年10月完成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成土地點交。

    陳錫禎表示，民眾對地上物協議價購及複估作業如有異議，可自公告屆滿的隔天起30日內提出異議，市府受理並查明後，以書面通知查處情形，民眾如對查處結果不服，可提請地價評議委員會複議。

    新屋、觀音污水下水道 核定

    另，內政部營建署日前核定桃園市新屋、觀音污水下水道計畫，規劃興建日處理量1萬8900噸水資源回收中心，明年起分2期、15年施作，總經費59億元，中央補助88%、市府自籌12%，完工後可接管近4萬戶，提升全市用戶接管率4.83%。

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