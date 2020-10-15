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    台南》南德相聚 頭號粉與賴清德週末見

    舊來發餅舖於臉書分享活動，還貼出過去與賴清德合影畫面，在臉書分享此活動。（記者王姝琇翻攝於臉書）

    舊來發餅舖於臉書分享活動，還貼出過去與賴清德合影畫面，在臉書分享此活動。（記者王姝琇翻攝於臉書）

    2020/10/15 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕副總統賴清德將於17日到陳德聚堂舉辦「南德相聚」見面會，暢談台南4大主題—食、慢、舊、廟，同時號召最具台南味的16個在地品牌在廟埕前廣場設攤，要將台南的好介紹給外縣市的賴粉們。

    「南德相聚」活動規劃在陳德聚堂內，讓民眾與賴清德一起聊台南，由米街人文會社召集人陳宏斌擔任主持，信義街區代表周榮棠、正興街區代表高耀威及立委林俊憲共同參與。陳宏斌表示，活動開放100名非設籍台南的頭號賴粉報名，當天能與賴清德近距離互動、合影，也會開放20分鐘讓民眾發問。

    陳宏斌說，活動規劃主要是因賴副總統希望能讓外縣市民眾更認識台南的好；因此報名資格限定為非台南人，「名額一開放即秒殺！」

    16台南老品牌 廟埕擺攤

    此外，活動也號召台南在地16個知名品牌當天於廟埕擺攤，包括黑橋牌香腸、兩角銀冬瓜茶、度小月、振發茶行、舊來發餅舖、晉發米穀商店、日芳珍饌等；除了吃、喝之外，全美戲院也將設攤販賣國寶繪師顏振發的手繪電影看板明信片，政大書城更是力行「台南限定」，攤位上的書都必須與台南扯上關係才能上架。

    陳宏斌笑說，這些老品牌平時光店裡的生意就忙不完，這次完全衝著賴副總統而來設攤，要讓賴粉們只要來到陳德聚堂，彷彿逛了一遍台南。

    參與「南德相聚」市集設攤的「吃米不知米街」。（記者王姝琇翻攝於臉書）

    參與「南德相聚」市集設攤的「吃米不知米街」。（記者王姝琇翻攝於臉書）

    副總統賴清德17日將於陳德聚堂舉辦「南德相聚」見面會，暢談台南。（記者王姝琇攝）

    副總統賴清德17日將於陳德聚堂舉辦「南德相聚」見面會，暢談台南。（記者王姝琇攝）

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