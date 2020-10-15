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    台南》南鐵專案照顧宅 妥善安置拆遷戶

    位於南台南站副都心生產路南側的南鐵專案照顧住宅。（記者王姝琇翻攝）

    位於南台南站副都心生產路南側的南鐵專案照顧住宅。（記者王姝琇翻攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者王姝琇、謝君臨／綜合報導〕南鐵地下化工程拒遷戶抗爭落幕。市府再次感謝陳家人，願退讓犧牲，以成就公共工程與城市進步。市長黃偉哲表示，對於陳家後續有「照顧住宅」等安置、居住需求，市府團隊將研議以專案方式盡力提供幫助。

    反鐵路東移自救會長陳致曉昨痛斥政府拆掉雙方和解的契機，也拆掉台灣的民主人權，稱已提出「把家獻給台灣」的公共藝術方案，卻仍被強拆；並強調「大埔張家能重建，南鐵陳家也可以」。

    市府則表示，為照顧南鐵地下化工程拆遷戶居住問題，首創專案提供照顧住宅申購，提供土地徵收條例規定外的額外照顧，讓拆遷戶可領取拆遷補償，還可用成本價申購照顧住宅，同時協商銀行給予優惠利率及全額貸款等措施，讓受拆戶安心居住。

    申購照顧住宅 房價已翻倍

    緊鄰南台南站副都心生產路南側的南鐵專案照顧住宅「富立和築」建案，目前1坪市值約落在25至27萬元。都發局長莊德樑表示，為讓受拆戶安心居住，南鐵拆遷戶得以用成本價購屋，建案依樓層不同每坪售價略有差異，平均1坪約10萬5千元，市府並協商銀行提供優惠利率及全額貸款等措施。

    原定拆遷戶在拆除期限內配合完成建物點交程序，並依規定申請核定後，始得申購「照顧住宅」；而目前陳家已逾期限，但市府允諾若有需求仍可申請「照顧住宅」，願以專案方式予以協助。

    南鐵拆遷 總體申購率近9成

    根據都發局統計，南鐵專案「照顧住宅」總戶數為366戶，截至目前為止，有資格申購戶數為302戶，其中已申購271戶、已交屋263戶，總體申購率達89.74%。

    逾期未申購戶 市府積極協助

    南鐵專案「照顧住宅」於2015年、2017年及2019年辦理3次申購公告作業，公開申請期間有235戶完成登記選戶，但期間仍有許多拆遷戶陳情表示，因資金、家庭等因素無法及時提出申請，但表態實際仍有被安置的需求。

    因此，市府也積極協調交通部鐵道局妥善處理，全程皆以維持照顧拆遷戶的初衷，協助逾期未申請的拆遷戶，以獲得再次申購「照顧住宅」的機會。

    南鐵專案照顧住宅區位示意圖。（記者王姝琇翻攝）

    南鐵專案照顧住宅區位示意圖。（記者王姝琇翻攝）

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