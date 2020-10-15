台南》消防員載送武肺個案 黃偉哲：發獎勵金

消防員穿防護衣執行運送武漢肺炎疑似或確診個案。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2020/10/15 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕今年武漢肺炎防疫期間確診或疑似患者送醫，台南市都由消防人員協助載送，長期累積的巨大心理壓力可想而知，市長黃偉哲昨天批文決定頒發防疫出勤獎勵金，凡是載送「疑似個案」1趟，每位出勤人員核發1200元；載送「確診個案」1趟，每位出勤人員核發2500元。

全台第5都發放 發放溯及既往

消防局長李明峯表示，有關防疫出勤獎勵金，市長已在14日簽文批准，發放時間溯及既往，從疫情開始時間起算，不論是疑似或確診個案，一律都發放出勤獎勵金，市長指示先動用第2預備金，估計今年南市發放經費約50多萬元。台南市是繼台北市、新北市、桃園市、高雄市等4都後，第5個發放防疫出勤獎勵金的縣市。

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市府表示，消防人員站在第一線防疫，出勤時除需穿戴完整防疫裝備，且需待命隨時前往患者住居所救護，返隊後更需穿防護裝備、為救護車清潔消毒，更有消防員載送患者後，擔心自己可能受感染、影響家人，即使休假日也隔離在消防分隊，不敢回家。

黃偉哲為體恤第一線防疫消防人員的辛苦，決定頒發防疫出勤獎勵金，勉勵消防同仁的辛勞完成防疫任務，要使每位市民安居生活的背後都有市府同仁默默地守護，而市府做得更好、市民過得更好，就是台南市府的宗旨。

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