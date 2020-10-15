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    首頁　>　生活

    禮納里違建 屏縣府：影響公安才拆

    張姓違建戶已自行拆除中，拆下的建材已放置於地面上。（讀者提供）

    張姓違建戶已自行拆除中，拆下的建材已放置於地面上。（讀者提供）

    2020/10/15 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣禮納里部落永久屋違建拆除引發13日陳抗事件，縣府重申，2棟超大違建是直接在公有空地上蓋起3層樓建築，嚴重影響公共安全，勢必要拆除，其中張姓違建戶已經自行拆除中，另一違建戶李金龍則表示「尊重縣府怎麼拆」。

    增建車庫或廚房 只列追蹤

    由於部落族人擔心「今天拆你家、明天拆我家」，屏東縣政府原住民處處長顏成仁澄清指出，很多的違建只是做停車庫或是廚房，針對這樣的狀況只是造冊列管，已請當地村長廣播說，只針對造成公安威脅者列為優先拆除，其他違建只是造冊追蹤。

    至於引來自焚的藝術家盧啟村昨天病情穩定，由於他非違建戶，動機引人關注，顏成仁表示，初步了解盧過去在舊好茶，有一些土地恩怨，跟部落有一些爭議，甚至訴諸到法律，自己覺得有一些冤屈和不公平，一直積在心裡，由於其較易激動，家屬不贊同他參加陳抗活動，擔心他有比較激烈的舉動。

    一違建戶自拆 另一戶尊重縣府

    2棟違建中，張姓村民因是自己蓋，已經在拆除中；至於另一屋主霧台鄉民代表李金龍則表示「尊重縣府怎麼拆」，只是陳情的訴求被模糊焦點，但他最想要外界關注的，是原住民居住正義與土地正義的問題，族人期盼有朝一日能重回原鄉生活。

    民進黨籍山地原住民立委伍麗華則表示，侵占國有地且違建量體巨大是事實，且商業經營容不得公共安全之虞，經檢舉糾正多次後，屋主簽下自行拆除切結書，卻發生帶領陳抗引發族人自焚憾事，她深表遺憾也無法認同。

    張姓違建戶已自行拆除中。（讀者提供）

    張姓違建戶已自行拆除中。（讀者提供）

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