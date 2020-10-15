養廣原小熊籠舍 再顧鳳頭蒼鷹

鳳頭蒼鷹暫住廣原小熊住過的籠舍，療傷訓練後野放。（記者黃明堂翻攝）

2020/10/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕廣原小熊Mulas在今年5月份野放回到馬賽克森林後，原本照養牠的籠舍繼續造福其它野生動物。一隻落難獲救的鳳頭蒼鷹在籠內接受療傷及訓練後，跟Mulas一樣重返大自然。

運用既有資源 造福野生動物

台東林管處表示，野生動物救傷工作並不容易，從接觸傷病動物的風險，到後續的運送、醫療、復健與野放，每個環節都需要大量的資源，尤其在進行野放前評估時，如果沒有足夠籠舍空間來觀察野生動物的復健狀況，野放的成功率可能會大打折扣。這只籠舍提供即將傷癒返回野外的野生動物更優質的適應訓練場域。

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林管處說，日前池上大坡池一隻鳳頭蒼鷹受傷被送到野灣野生動物救援中心，被取名為坡坡，送來時虛弱且嚴重脫水，經過獸醫師診治後逐漸恢復健康，在進行野放前需要有適當的場地及設施進行傷癒後的行為觀察。

經台東林管處與野灣商議將廣原小熊Mulas初期照養的籠舍做為野放前訓練的場域，讓既有的設施資源能夠更廣泛的運用。

病況康復後的坡坡，在野灣夥伴的協助下移入廣原小熊Mulas的籠舍內，在觀察牠的飛行和覓食狀況後，確認坡坡成功通過野放前評估，也在日前順利地野放返回天際。

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