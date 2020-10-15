為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    養廣原小熊籠舍 再顧鳳頭蒼鷹

    鳳頭蒼鷹暫住廣原小熊住過的籠舍，療傷訓練後野放。（記者黃明堂翻攝）

    鳳頭蒼鷹暫住廣原小熊住過的籠舍，療傷訓練後野放。（記者黃明堂翻攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕廣原小熊Mulas在今年5月份野放回到馬賽克森林後，原本照養牠的籠舍繼續造福其它野生動物。一隻落難獲救的鳳頭蒼鷹在籠內接受療傷及訓練後，跟Mulas一樣重返大自然。

    運用既有資源 造福野生動物

    台東林管處表示，野生動物救傷工作並不容易，從接觸傷病動物的風險，到後續的運送、醫療、復健與野放，每個環節都需要大量的資源，尤其在進行野放前評估時，如果沒有足夠籠舍空間來觀察野生動物的復健狀況，野放的成功率可能會大打折扣。這只籠舍提供即將傷癒返回野外的野生動物更優質的適應訓練場域。

    林管處說，日前池上大坡池一隻鳳頭蒼鷹受傷被送到野灣野生動物救援中心，被取名為坡坡，送來時虛弱且嚴重脫水，經過獸醫師診治後逐漸恢復健康，在進行野放前需要有適當的場地及設施進行傷癒後的行為觀察。

    經台東林管處與野灣商議將廣原小熊Mulas初期照養的籠舍做為野放前訓練的場域，讓既有的設施資源能夠更廣泛的運用。

    病況康復後的坡坡，在野灣夥伴的協助下移入廣原小熊Mulas的籠舍內，在觀察牠的飛行和覓食狀況後，確認坡坡成功通過野放前評估，也在日前順利地野放返回天際。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播