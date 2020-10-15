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    台東》草埔森永隧道 將開放未達43噸大貨車通行

    大貨車進入草埔森永隧道後須靠外側車道行駛，並與前車保持100公尺安全距離，禁行內側車道。（記者陳賢義翻攝）

    大貨車進入草埔森永隧道後須靠外側車道行駛，並與前車保持100公尺安全距離，禁行內側車道。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕南迴草埔森永隧道經5場次的專案演練及召開多場整備協調會議，19日中午12時開放未達43噸的大貨車通行。43噸以上大貨車、全聯結車、超尺度車輛及裝載危險物品車輛仍管制。

    公路總局三工處表示，貨車駕駛務必依道路交通安全規則，裝載貨物不得超過核定的總重量並裝載穩妥，如裝載易飛散貨品，應依相關規定使用防塵布或其他不透氣覆蓋物覆蓋並應捆紮牢靠，邊緣應向下延伸覆蓋至車斗上緣以下15公分以上。

    另為維護此開放大貨車通行後的安全，警察單位將於草埔地磅站、南興地磅站等路口執行聯合路檢勤務，並在通車初期加強辦理；依道路交通管理處罰條例第 40 條規定，駕駛人行車速度超過規定的最高時速，將處以1200元以上2400元以下罰鍰；第43條規定駕駛人任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道等行為，處6000元以上24000元以以下罰鍰，並當場禁止駕駛；第30條規定汽車裝載所載貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭情形將處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。

    三工處表示，草埔森永隧道目前正試辦大型重型機車通行，隧道內及高架橋段均佈設科技執法設備，由交控中心監視控管，警方也會不定時巡邏取締違規，提醒大貨車駕駛人進入草埔森永隧道後靠外側車道行駛，並與前車保持100公尺安全距離，禁行內側車道，嚴禁超速、超車，不可有惡意逼車等違規行為。

    台9線安朔至草埔路段19日中午12時起開放未達43噸大貨車通行。（記者陳賢義翻攝）

    台9線安朔至草埔路段19日中午12時起開放未達43噸大貨車通行。（記者陳賢義翻攝）

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