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    斥資3億 台東水資中心一期完工

    台東市水資源回收中心第1期工程完工。（記者黃明堂攝）

    台東市水資源回收中心第1期工程完工。（記者黃明堂攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕耗資3億多元的台東市水資源回收中心昨天舉行第1期完工典禮，今年11月將展開用戶接管工程，未來市區污水將在經淨化後，排入太平洋，以改善環境衛生、生態景觀。

    11月起 將展開用戶接管

    水資中心位於台東高中與太平溪之間，內政部次長邱昌嶽出席完工典禮表示，下水道工程是一個城市進步的展示，台東縣政府積極推動辦理污水下道工程，內政部全力支持。

    縣府建設處指出，水資中心用地面積約6.55公頃，第1期工程包括管理中心、滯洪池、進流抽水站、前處理及初沉池、生物處理池、消毒放流及污泥處理設施等，總工程經費約3.16億元，採二級處理至符合放流水標準後予以放流，因此規劃區河川排放之污染量將大為降低。

    首批2000戶 將衝擊市區交通

    縣長饒慶鈴指出，接下來將進行用戶接管工程，首批接管區域包括更生路、中興路一段、新生路、傳廣路，目標接管戶數為2000戶，勢必對市區的交通造成衝擊，但這也是下水道建設的必要之惡。

    台東水資源回收中心3期的工程若全期建設完成，污水處理量可達12000CMD （立方米/每天） ，目標於2026年前預計接管20600戶，可達全縣接管率24.91%。

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