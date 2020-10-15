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    首頁　>　生活

    嗆議員聽不懂瘦肉精 藍營議員譴責 柯失言道歉

    2020/10/15 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨向北市議會國民黨團進行重大政策法案報告，國民黨議員紛要求柯文哲說明對萊豬的把關作為，柯文哲強調，根本作法仍須由中央訂定源頭管理，但面對議員吳世正持續追問瘦肉精是否對人體造成影響，柯竟反嗆：「我不想跟你討論醫學問題，講了你也聽不懂。」引爆多名議員不滿，痛批柯文哲態度「太差勁」。

    議員吳世正先批柯文哲，面對萊豬即將叩關卻依然淡定，至今仍未明確宣示把關市民食安，還在等民進黨關愛眼神，而據國內外相關實驗，瘦肉精對人體健康有危害，要求柯文哲對此說清楚。

    柯文哲稱，自己是醫學院教授，怎麼處理很清楚，瘦肉精是一種強心劑，任何化學物質都能當作藥物，然而用量不對就會成為毒物，所以還是要回歸科學討論，而民進黨最大問題是由總統直接宣布，但衛福部根本沒準備。

    柯強調自己是專業人士，會做最適當處置，自爆之前當面虧前總統馬英九「太老實」，還拿到立法院討論。

    吳世正不滿，認為柯文哲為政治考量而不敢對市民作承諾，指國內外人體實驗對精神、心臟、腎臟有傷害，要求柯站在科學角度說明，別再打馬虎眼。

    柯文哲則強調，瘦肉精可當藥物使用，但是否危害仍要看濃度及量，但面對吳世正不斷追問，竟直接回嗆：「我不想跟你討論醫學問題，講了你也聽不懂。」令吳暴跳怒罵柯文哲是政客、規避責任。

    國民黨議員秦慧珠、游淑慧紛紛譴責柯文哲，痛批他羞辱議會，要求他立刻收回此話、修正態度並道歉，柯文哲在議員一再要求下，才勉為其難地說出：「好啦，抱歉。」

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