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    非營利組織及志工中心沒動靜 台中市府被轟

    議員黃守達質疑聯勤招待所改非營利組織及志工中心至今4年未見動靜，要改成里民活動中心嗎？（記者蘇金鳳攝）

    議員黃守達質疑聯勤招待所改非營利組織及志工中心至今4年未見動靜，要改成里民活動中心嗎？（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在西區的聯勤招待所現址，在前市府原規劃要作「非營利組織及志工中心」，但至今未有任何動靜，市議員黃守達14日在市議會質詢時，抨擊盧團隊根本沒興建的意願，或是會大幅縮水，成為里民活動中心，讓民眾很失望。

    市府：已編列3.22億元預算

    台中市政府社會局長彭懷真表示，此一「非營利組織及志工發展中心」，目前共有地上10樓、9樓、7樓等版本正在討論中，原本4000坪的規劃，可能減少到1800坪，因涉及既有樹木保存、原聯勤招待所建物保存，以及NPO（非營利組織）中心與社福設施空間建構的需求，目前正進行詳盡的新舊共融規劃評估；市府已編列3.22億元預算，方案尚在調整規劃中，因此2020、2021年度暫不編列預算。

    興建方案及空間調整規劃

    市議員黃守達表示，聯勤招待所現址原規劃要作「非營利組織及志工中心」，但到目前為止，未見社會局有具體規劃與期程，該中心從2015年便已開始規劃，2017年前局長呂建德時代，便規劃地上10樓地下3樓的規模，2018年前局長李允傑則為地上9樓地下3樓，然而現今社會局卻沒有任何新進度，甚至傳出要大幅縮減規模的消息。

    規模縮減 被疑變里民活動中心

    黃守達強調，社會局計畫在2021年底前完成志工中心的工程發包作業，但是卻沒有看到有任何預算規劃，社會局說有三個版本，他聽說會縮減，是否會縮減為三樓，成為里民活動中心？

    黃守達表示，若真於2021年底前得以順利發包，聯勤招待所現址也有為期一年的閒置，市府短期內應要先善用，不應只是放著招蚊子。

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