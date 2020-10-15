東洋引進德疫苗？ 阿中：絕不能中製

衛福部長陳時中昨表示，東洋必須釐清它和中國的關係，且疫苗製造地絕不能在中國。（記者陳志曲攝）

2020/10/15 05:30

〔記者吳亮儀、林惠琴、黃欣柏／綜合報導〕台灣生技公司東洋日前宣布，取得德國BioNTech SE的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，但被爆出德國公司與中國合作製作疫苗，與我國法規牴觸；衛福部長陳時中昨天表示，東洋的疫苗還沒被排除，但有技術性、專業性、商業和疫苗冷鏈等四個問題需克服，食藥署才會進行專業審查。

陳時中昨天出席立法院衛環委員會，會前受訪表示，根據我國進出口規定，疫苗、血清等相關製劑不能從中國進口，東洋必須釐清它和中國的關係，且製造地絕不能在中國。食藥署也表示，這支疫苗尚在人體臨床試驗階段，台灣東洋藥品取得德國BNT台灣代理權後，仍須向食藥署申請取得藥品許可證。

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對於政府及民間業者都爭取國際疫苗採購，陳時中也補充，疫苗採購策略上都會多方投資，「重複投資也在所不惜」，因為並非每個疫苗都會成功，時序也很難掌握，重複投資是必要的。

陳時中說，台灣目前疫情較緩，雖要快速取得疫苗，但不一定要快速施打，且國外疫苗採購和國內廠商研發要並重，因可能要常態性施打，國內能自製疫苗也非常重要。

陳時中強調，對國外採購疫苗，第一波有一定數量的需要，但第二波傾向仰賴國產疫苗，現在進展不錯，若一切順利，可能明年第二季與第三季之間量產。

另外，國內公費流感疫苗從十月五日開打以來，接種量已達二五一．一萬劑，較去年同期二○一．六萬劑大增。疾管署副署長莊人祥指出，目前公費流感疫苗只要完成檢驗封緘，就會盡快提供給各縣市，已請衛生局減少在社區與職場設站場次，鼓勵民眾以預約方式到醫療院所接種。

今年公費流感疫苗共採購六○三萬劑，加計自費流感疫苗約一二○萬劑，全數接種涵蓋率有三十一．五％，達社區防疫功效。

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