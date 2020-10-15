為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東洋引進德疫苗？ 阿中：絕不能中製

    衛福部長陳時中昨表示，東洋必須釐清它和中國的關係，且疫苗製造地絕不能在中國。（記者陳志曲攝）

    衛福部長陳時中昨表示，東洋必須釐清它和中國的關係，且疫苗製造地絕不能在中國。（記者陳志曲攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者吳亮儀、林惠琴、黃欣柏／綜合報導〕台灣生技公司東洋日前宣布，取得德國BioNTech SE的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，但被爆出德國公司與中國合作製作疫苗，與我國法規牴觸；衛福部長陳時中昨天表示，東洋的疫苗還沒被排除，但有技術性、專業性、商業和疫苗冷鏈等四個問題需克服，食藥署才會進行專業審查。

    陳時中昨天出席立法院衛環委員會，會前受訪表示，根據我國進出口規定，疫苗、血清等相關製劑不能從中國進口，東洋必須釐清它和中國的關係，且製造地絕不能在中國。食藥署也表示，這支疫苗尚在人體臨床試驗階段，台灣東洋藥品取得德國BNT台灣代理權後，仍須向食藥署申請取得藥品許可證。

    對於政府及民間業者都爭取國際疫苗採購，陳時中也補充，疫苗採購策略上都會多方投資，「重複投資也在所不惜」，因為並非每個疫苗都會成功，時序也很難掌握，重複投資是必要的。

    陳時中說，台灣目前疫情較緩，雖要快速取得疫苗，但不一定要快速施打，且國外疫苗採購和國內廠商研發要並重，因可能要常態性施打，國內能自製疫苗也非常重要。

    陳時中強調，對國外採購疫苗，第一波有一定數量的需要，但第二波傾向仰賴國產疫苗，現在進展不錯，若一切順利，可能明年第二季與第三季之間量產。

    另外，國內公費流感疫苗從十月五日開打以來，接種量已達二五一．一萬劑，較去年同期二○一．六萬劑大增。疾管署副署長莊人祥指出，目前公費流感疫苗只要完成檢驗封緘，就會盡快提供給各縣市，已請衛生局減少在社區與職場設站場次，鼓勵民眾以預約方式到醫療院所接種。

    今年公費流感疫苗共採購六○三萬劑，加計自費流感疫苗約一二○萬劑，全數接種涵蓋率有三十一．五％，達社區防疫功效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播