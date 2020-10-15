3人自台返日 確診無症狀

各國感染風險級別最新名單

2020/10/15 05:30

〔記者林惠琴、吳亮儀、蔡思培／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布，日本通知新增三例自我國入境者武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢驗陽性個案，研判可能與抗原檢驗偽陽性有關。針對中國質疑台灣輸出病例、防疫有漏洞，我國指揮中心指揮官陳時中回應：「言過其實。」

日本新增三例自我國入境者武漢肺炎檢驗陽性，陳時中指出，三人為一女、二男，均為日本籍，其中一人長期居住台灣，經常往返台日兩地，最近一次於九月三日來台，其餘二人則於七月二十三日及八月二十五日入境台灣，目的為探親及工作，均在十月初離台，迄今無症狀。入境日本時，檢出抗原陽性，其中二人後續核酸檢驗則均為陰性。

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採檢16名接觸者 15人陰性

陳時中表示，衛生單位已匡列三人在台接觸者共四十四人，應採檢十六人，其中十五人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、一人採檢中。

陳時中強調，目前日本累計十例從我國入境陽性個案，除兩例無後續、未完成追蹤外，其餘八例均在機場檢出、後續採檢呈陰性，顯示抗原檢驗恐有誤差，且國內接觸者的疫調也未發現確診者，估偽陽性機會較大。

中國也質疑台灣輸出病例，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，台灣防疫存在漏洞；陳時中指出，從台灣入境中國的四例陽性個案檢驗有疑義，不是陰陰陽陽，就是多次檢驗僅一次陽性，但我們虛心受教，對相關接觸者的疫調，檢驗也都是陰性，以此評判台灣防疫有漏洞是「言過其實」。

指揮中心統計，台灣在境外檢驗陽性共四十六例，已匡列在台期間接觸者共二一八三人，應採檢一一○九人，其中一人檢驗中，其餘核酸及血清抗體均為陰性。

西班牙籍女子居檢期間輕生

此外，一名年約三十歲的西班牙籍女子在十月二日入境台灣，在台北市萬華某處進行居家檢疫，昨被警方發現在居家檢疫場所內燒炭輕生身亡，已封鎖現場調查，釐清她輕生原因。

指揮中心昨也宣布，斯里蘭卡服裝工廠群聚累計近一千四百例確診，研判具社區擴散風險，自中低感染風險國家移除；柬埔寨社區可能具隱性感染源，自低感染風險國家調整為中低感染風險國家。

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自台灣入境他國武肺採陽個案數

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