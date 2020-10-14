斗南灌溉渠道加蓋塌陷 危機四伏

雲林農田水利處灌溉渠道溫厝角支線，斗南市區段被民眾加蓋，年久失修整段塌陷，危及用路人安全。 （記者黃淑莉攝）

2020/10/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮文昌路、中山路路口的灌溉溝渠加蓋路面塌陷20多公尺半年沒改善，因該路段位在市區車輛、路人進出頻繁，民眾憂心危及用路人安全，盼相關單位能儘速修護，雲林農田水利處表示，正與土地所有人協商處理方式。

該路口在斗南鎮公所斜對面，附近有斗南高中、斗南國小，約有20公尺長的混凝土整片塌陷，就連鋼鐵支架也鏽蝕斷裂，許多用路人行經對路面嚴重崩塌好個月卻遲未改善都感到不解，擔心影響用路人安全。

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斗南鎮長沈暉勛指出，塌陷路段是水利會灌溉溝渠加蓋，公所數月來多次向雲林農田水利處反應，但一直沒下文，由於塌陷範圍擴大，公所擺放交通錐做安全圍籬措施，卻因此造成鎮民誤解公所是主管機關，希望農水處儘速修護。

雲林農田水利處斗南工作站長林建華表示，崩塌處是斗南重要灌溉渠道溫厝角支線，進入市區都被加蓋，年代久遠已無法查證是誰加蓋，該段現為餐廳做停車場，經營者有意申請加蓋，水利處考量渠道年久失修，為確保安全希望業者能連同該段渠道修繕再加蓋，現仍與業者在協調中。

林建華說，若雙方無法達成共識，水利處將先把塌陷處混凝土清除，並以紐澤西護欄加強安全防護，後續再進一步爭取整段渠道改善。

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