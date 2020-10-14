雲林將打造草嶺 成首座「森林療癒」基地

石壁杉林步道置身其中讓人心曠神怡。（記者黃淑莉攝）

2020/10/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑草嶺有天然林木資源，吸引許多登山客造訪，雲林縣府委託台大生物資源暨農學院實驗林管理處，針對石壁地區多處辦理生態、雨量、負離子等環境調查及監測，將把草嶺打造為全縣第一座「森林療癒」基地，發展地方健康旅遊。

發展健康旅遊 與台大合作

森林療癒是近幾年在各國興起的健康旅遊，農委會林務局及台大實驗林團隊也積極推動，林務局甚至委託「台灣森林保健協會」辦理森林療癒師培訓，台大團隊在溪頭的許多實驗研究都驗證森林環境對人的心理及生理具有正向的改善效果。

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針對石壁區進行環境監測

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，不同於森林浴，森林療癒是有專人引領「森林療癒活動」，在森林環境中感受自然的力量，藉由身體感官或自然接觸方式，釋放累積在身體裡的壓力，草嶺石壁的杉林步道、孟宗竹林步道、五元兩角、木馬古道及雲嶺之丘都很適合。

森林療癒 接觸自然釋放壓力

陳璧君表示，為進一步了解石壁地區的「森林醫學」資料，縣府委託台大實驗林團隊進駐，預計以1年半的時間在石壁地區雲嶺之丘、杉林步道及木馬古道3地，進行植物、昆蟲、鳥類及土壤等生態資源盤點，另還有雨量、氣溫、濕度、負離子、芬多精、PM2.5等環境因子監測，做完整的蒐集及建立。

雲縣府及台大實驗林團隊昨天在草嶺召開森林療癒基地說明會，與會村民及觀光業者對草嶺森林療癒基地樂觀其成，村民認為有助帶動草嶺觀光，又可避免對現有自然生態環境的破壞。

明年春季執行 徵50人參加受試

文觀處強調，台大實驗林也成立「森林療育活動步道體驗及量測活動」，將用心脈儀、血氧濃度儀、身體組成分析儀及心理指標量表等評估介面來量化，計畫預計明年春季開始執行，屆時將對外徵求50位民眾參加受試，歡迎有興趣者來加入，另也會在當地進行一系列森林療癒培訓課程。

站在雲嶺之丘觀景台可俯瞰雲林、南投、嘉義等地。（記者黃淑莉攝）

石壁五元兩角步道置身其中讓人心曠神怡。（記者黃淑莉攝）

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