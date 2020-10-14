水情警戒 陳其邁指示超前部署

市長陳其邁昨在市政會議上，針對水情問題，指示水利局超前部署。（記者葛祐豪攝）

2020/10/14 05:30

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕預防冬天缺水，高雄市長陳其邁昨主持市政會議，指示水利局超前部署，視水情變化聯繫水利署、自來水公司第七區管理處，整備地下水、伏流水等備援系統，並與農田水利署高雄管理處，研議抗旱水井納入自來水系統使用可行性，也要求協調臨海工業區，提升再生水使用量。

供水正常 整備抗旱井151口

水利局表示，目前高雄供水正常，為及早因應戒備，整備抗旱井151口，每日供應20至35萬噸備援地下水、伏流水每日則約20至40萬噸，需要時可立即補地面水的不足。

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工業區提升再生水使用量

水利局指出，鳳山水資源中心每天可供應4.5萬噸的再生水，給臨海工業區中鋼使用。此外，鳳山水資源中心、楠梓污水處理廠、岡橋污水處理廠及旗美污水處理廠，也提供每天約1.7萬噸回收水，可供營建工地申請，做為防揚塵等非人體接觸使用，讓水資源重複利用發揮最大功效。

日10萬噸清水 北送台南

南部今年降雨量僅歷年一半，且無颱風登陸，全國最大的水庫曾文水庫蓄水率剩下3成2，遠低於去年同期的9成7，南水局減少曾文水庫出水量，每日自甲仙攔河堰，引旗山溪水挹注南化水庫，10月起啟動高雄北送台南每日10萬噸清水，維持南化水庫滿水位，確保兩地穩定供水。

另外，陳其邁昨也支持農業局針對琉璃蟻防治，提出「清落葉、修枯枝、布放餌劑、放誘蟲燈、更換室內燈、拉上窗簾緊閉門窗」等6大招防治作為，要求市府跨局處協同作戰。

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