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    車流量大 左營翠華陸橋不拆

    鐵路地下化翠華陸橋是否拆除引發熱議，市府尊重交通評估決定不拆了。（記者黃良傑翻攝）

    鐵路地下化翠華陸橋是否拆除引發熱議，市府尊重交通評估決定不拆了。（記者黃良傑翻攝）

    2020/10/14 05:30

    記者黃良傑、葛祐豪／專題報導

    左營果貿社區旁的翠華陸橋（左營高架橋），究竟拆或不拆？市府經過審慎交通評估，為避免造成翠華路南下左轉中華路車輛的常態性回堵，最新決定是「不拆比拆好」，也就是現階段不拆了！

    交叉節點 左營重要聯外幹道

    翠華陸橋是交叉的重要節點，連接大中快速道路與高鐵左營站車流，也有省道台17線經過，是左營區重要聯外幹道。

    高雄鐵路地下化後，原穿越鐵道的陸橋一一拆除。交通局不諱言，多年前早有當地居民和民代，提出拆除翠華陸橋的建議，但基於附近交通流量和安全等因素，暫未規劃。隨著一座座陸橋功成身退，翠華陸橋並未被規劃急拆之列，引發周邊住家反彈，紛以隔音差、破壞地方發展為由，再度要求拆平。

    市長陳其邁任職立委及行政院副院長期間，每次回家從高鐵左營站下車後，也會經過翠華陸橋回家，他認為要尊重交通評估結果，指示針對交通影響、都市景觀、地方發展等面向綜合評估，由副市長林欽榮邀各單位會診。

    根據交通評估，翠華陸橋尖峰時間的車流量甚大，中華路右轉北上翠華陸橋，每小時約有1680餘輛，翠華陸橋南下左轉中華路的車輛，每小時約1610餘輛，若加上周邊車輛，每小時單向就有超過2000輛汽車經過。

    車流交織嚴重 不宜貿然拆橋

    交通局認為，鐵路地下化後，中華、翠華路口形成一個六叉路口，車流交織嚴重，在缺乏妥適的交通疏導方案前，不宜貿然拆橋，避免造成翠華路南下左轉中華路的車輛常態性回堵。

    果貿社區不滿 要求重新評估

    市議員李柏毅指出，新莊一路打通後，他贊成翠華陸橋先不拆，可省下4個紅綠燈的停等時間；但果貿社區民眾則表達不滿，強調拆橋是居民心聲，要求市府重新評估。

    由於翠華路車流量大，不管外界聲音如何，市府先保留高架橋，未來將視新台17線進度與實際運作情況，若新台17線完工通車後能順利分流，屆時翠華陸橋拆除的聲浪是否再起？拆或不拆，優缺之間，考驗著市府團隊能力和政治智慧。

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