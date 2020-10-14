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    東眼山「回森林家」 逾40團隊創作展演

    市長鄭文燦體驗放飛外星人飛船主題風箏。（記者魏瑾筠攝）

    市長鄭文燦體驗放飛外星人飛船主題風箏。（記者魏瑾筠攝）

    2020/10/14 05:30

    〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕林務局新竹林區管理處在所轄東眼山國家森林遊樂區續辦「回森林家」活動，16至18日登場，邀請超過40個藝術、表演團隊，以6種森林面貌創作展演，規劃香氣唱遊、肢體工作坊、療癒木雕、森林刺繡、苔蘚昆蟲創作、獨家散步行程等體驗課程，均採線上預約制，即起於「東眼山回森林家」官方網站開放登錄。

    體驗課程 採線上預約制

    新竹林管處今年「回森林家」邀請藝術創作家、自然書寫作家、工藝家、表演藝術家、山林飲食發想家，走入東眼山森林，以自然為養分，盡情想像與創作，將以「展演之森、五感之森、手作之森、智庫之森、飲食之森、選品之森」等6種森林面貌進行展演及創作；「智庫之森」搭配為期2天森林論壇，邀請7名講者及自然哲人，帶領遊客走進自然書寫的天地，為環境博物館更添風采。

    此外，「桃園國際風箏節」17、18日在大溪區中庄調整池景觀土丘舉行，以「太空」為主軸，由國外團隊授權太空人家族、外星人飛船等主題風箏。

    國際風箏節 太空為主軸

    桃園市長鄭文燦昨宣傳風箏節，屆時還有英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車、「星際寶貝」動漫卡通及海洋魚類等大型軟體風箏、單線造型風箏和串聯風箏等，並委由特技風箏團隊及各縣市專業風箏好手進行「UFO箏戰外星人」、「降落傘」等特技放飛表演，歡迎民眾來欣賞精彩表演。

    東眼山國家森林遊樂區去年舉辦「回森林家」活動，引起很多回響。 （新竹林管處提供）

    東眼山國家森林遊樂區去年舉辦「回森林家」活動，引起很多回響。 （新竹林管處提供）

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