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    首頁　>　生活

    《桃園》客家文化基金會 千萬預算被刪

    2020/10/14 05:30

    客家事務局補助被砍半 議員促基金會發包10萬元以上案子須公開招標

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天聯席審查市府客家事務局明年度預算4億1200萬元，議員舒翠玲質疑一次性活動經費編列高達2億餘元，還補助客家文化基金會2000萬元，提議刪除1000萬元通過，並無議員保留發言權，未來二、三讀無可翻案，但她要求基金會發包時須依政府採購法，10萬元以上案子公開招標，引發不同意見，經議會秘書長孫惠生說明，此附帶決議沒有逾越採購法之虞才通過。

    二、三讀將無可翻案

    主計處長林世杰解釋，政府補助民間團體半數以上經費、預算超過100萬元，其發包須依採購法公開招標，100萬元以下未規範。

    議員蔡永芳說，採購法明定補助社團預算100萬元以上才要公開招標，透過預算審查要求10萬元以上就要公開招標，是否違法？由於基金會也接受各界贊助，至今只接受一筆10萬元捐款，蔡永芳調侃客家籍議員竟然沒有捐一毛錢；議員李光達也要求相關單位就法制面進行說明。

    舒翠玲認為，市長鄭文燦前年12月協調會就裁示客家文化基金會發包預算超過10萬元就要公開招標，基金會財源幾乎都來自市府，要求比照市府招標模式並無疑義。

    客家局逾億預算 被擱置刪除

    另，客家局補助各區公所650萬元預算，含客家日活動250萬元、客語認證400萬元，全部被刪，推動參與式預算39萬6000元也全刪；客家專刊250萬元預算遭刪除50萬元、桃園北區客家會館營運費500萬元遭刪除200萬元，但這些預算，綠營議員都保留大會發言權，連同遭刪除出國旅費106萬元，客家局總計被刪除2045萬9000元。

    藍營議員對於客家局活動過多頗有意見，一口氣擱置20筆、8043萬8000元，連同被刪除預算則達1億0089萬7000元，其中，為紀念故客家大老、台灣文學之母鍾肇政，明年計畫編列600萬元出版500套作品集分送各機關學校典藏，及鍾肇政紀念園區相關費用都被擱置；海螺文化園區、台灣客家茶文化館營運管理費用也不乏被擱置。

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