彰市收垃圾 發生香灰粉「塵爆」

民眾燒完金紙未妥善分類，直接把燃燒未完全的香灰混進家用垃圾丟棄，就可能發生火燒垃圾車的意外事件。（擷取自彰化市公所）

2020/10/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕驚險一瞬間！彰化市中興路與大埔路口在本月12日發生一起意外，一輛垃圾車沿街收取垃圾，進行垃圾壓縮瞬間發出轟然巨響，噴出大量香灰粉球宛如「塵爆」，嚇壞民眾，還好隊員閃得快，而且現場沒有火苗，否則「火燒車」浩劫難逃。

清潔隊員閃得快 逃過一劫

彰化市公所昨天公布影像，在90秒畫面中，原本清潔隊員站在車斗邊緣，車子停靠路邊準備收取民眾送來的垃圾，不料，就在垃圾車進行垃圾壓縮且下了車的清潔隊員，站在車斗旁準備把民眾接手的垃圾丟進垃圾車內，瞬間「碰」的聲響，從車斗內爆噴飛出大量粉塵，還好，當時清潔隊員已下車，逃過被香灰粉塵「炸飛」劫數。

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環保局長江培根指出，一般家用廢棄物分可燃物和不可燃物，香灰屬於不可燃物，即使進了焚化爐也燒不起來，棄置前一定要把香灰淋濕成稠狀，再單一分類不能跟家用垃圾混放，做好分類交給清潔隊員。

香灰不可燃 嚴重釀火燒車

環保局環境工程科長葉鐙嘉表示，1台垃圾車造價好幾百萬元，若因民眾疏忽，讓燃燒不完全的香灰在垃圾車內冒煙燒毀垃圾車，代價太大，民眾原則上就是要垃圾分類，而且在棄置前，要確實讓香灰浸濕，才可丟棄。

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