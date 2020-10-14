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    中興新村再造 文化創意聚落開幕

    店家僅就空屋外觀及內部輕度修繕。（記者佟振國攝）

    店家僅就空屋外觀及內部輕度修繕。（記者佟振國攝）

    2020/10/14 05:30

    精省沒落 國發會統籌活化

    〔記者佟振國／南投報導〕因精省而沒落的南投市中興新村，現由國發會接手推動活化，經濟部中小企業處也協助在地青年創業，向國發會承租空屋，在保留舊有宿舍風貌下，進行外觀及內部空間輕度修繕，組成文化創意聚落，提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務，昨天正式開幕，現有12店家進駐，業者也盼永續經營之外更要擴大聚落亮點。

    經濟部承租空屋 輔導青年創業

    南投市中興新村過去因是台灣省政府的所在地，而成為南投縣的閃亮明珠，辦公廳舍、宿舍、綠美化等設施完善，就像美麗的花園城市，但精省後又遭1999年的921大地震重創而沒落，現由國發會接手統籌中興新村活化，經濟部中小企業處看上空戶數達200個的光明里，向國發會提出承租空屋活化計畫，輔導協助在地青年進駐創業，「省府日常散策」文化創意聚落昨正式誕生。

    現有12店家進駐 活絡經濟

    經濟部中小企業處長何晉滄表示，「省府日常散策」現有12店家進駐，大部分是老店第二代或第三代決定在此深耕發展，提供藝文、園藝、咖啡及餐飲等服務。

    「省府日常散策」策劃人朱怡甄說，中興新村是文化底蘊豐厚的地方，卻因時代及政策轉變而沒落，精省21年後，政府嘗試推動高等研究園區、藝術村等計畫進行活化，但效果有限，這次的文化創意聚落盼能為中興新村帶來轉機。

    有藝文、餐飲等多元服務

    朱怡甄指出，文化創意聚落保留中興新村舊有宿舍的古樸風貌，僅做外觀及內部的輕度修繕，再以生活、文化、聚落為概念，吸引手作設計、輕食餐飲、友善小農、文字與音樂工作進駐，未來將再引進住宿服務，增加產業多元性。

    南投副縣長陳正昇說，中興新村自精省後已沒落多年，現由中央協助與在地青創主導組成文創聚落，讓人看見轉型發展的可能。

    「省府日常散策」文化創意聚落進駐店家，保留舊有宿舍風貌。（記者佟振國攝）

    「省府日常散策」文化創意聚落進駐店家，保留舊有宿舍風貌。（記者佟振國攝）

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