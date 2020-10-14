林姿妙「神隱」教審會 宜蘭縣府︰授權教育處長

2020/10/14 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任後主打「吃飯免錢、讀書免錢」教育政策，政策推得響亮卻被踢爆，身為宜蘭縣教育審議委員會召集人，上任至今從未參與教審會議，全國教師工會總聯合會監事會召集人朱堯麟批她不關心教育，讓人遺憾；縣府回應，林授權縣府教育處長王泓翔主持教審會議並無不妥，也是尊重專業的展現。

挨批2018年至今從未出席

依照宜蘭縣教育審議委員會設置辦法，宜縣教審會執掌範圍，包含諮詢教育重大政策、審議教育法規、協調教育文化機構、評鑑教育人員及教育機構，委員有15人，涵蓋教育學者專家、家長會、縣級家長團體代表、縣教師會、縣教師工會、教師、學校行政人員，其中1人為召集人，由縣長兼任，每3個月召開1次會議。

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朱堯麟在臉書發文指出，林姿妙2018年12月25日就職以來，宜縣教審會召開過6次會議，她完全是「神隱」狀態，其中5次是王泓翔主持，另外1次違反法制，由未擔任委員的縣府秘書長林茂盛主持。

教團︰林忙於跑攤致詞

朱堯麟認為，林姿妙不重視宜縣重要的教育審議合議制機關，忙著跑攤、活動致詞，看不出對教育的關心，歷任縣長劉守成、呂國華、林聰賢雖無教育專業，都有主持教審會議，宜縣教育預算佔總預算的比例最高，影響甚廣，林姿妙就算公務繁忙，也應參與會議。

獲授權 教育處︰無不妥

林姿妙昨在縣務會議不回答教審會相關問題；縣府教育處回應，縣內許多教育制度，如校長遴選與免試入學，都是在林姿妙上任後穩定下來，在教審會議方面，授權王泓翔擔任主持人，她有無出席會議，沒什麼好大驚小怪。

至於林茂盛擔任主持人是否違反法制？教育處說，林茂盛雖不是委員，因有列席教審會議，委員同意由他擔任主持人，符合議事規則；縣府今天將召開第21屆教審會，林姿妙是否參與？目前還不確定。

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