台南》學甲爐碴清運開直播 環局：全民監督

針對學甲爐碴案清運現況，即日起環保局「開直播」，全程公開現場清理情形，邀民眾共同監督。（記者王姝琇翻攝）

2020/10/14 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕各界關切的學甲爐碴案，環保局強調，以優先清除爐碴，盡速恢復農地原有功能與地力條件為處理目標；並要求明祥馨公司9月4日開始清理，截至昨日已清出爐碴粒料逾8700公噸，即日起「開直播」，邀民眾共同監督清理過程。

提供多角度 同步掌握清運進度

環保局說，現場清理直播畫面提供多個視角，透過網路民眾可以清楚看見挖土機剷挖、等待載運的大貨車，還有周邊環境整體狀況；直播連結只要進入「台南市環保局官網」，於環保快訊中點選學甲農地爐碴清運進度即可。另外，同一畫面下方的相關檔案，則有學甲農地清運日誌，民眾只要點入即可掌握最新進度。

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要求業者須於180個工作天完成

環保局強調，原本明祥馨公司是提送為期2年的清理計畫，環保局評估後嚴格要求在最短時間內處理完成，須於180個工作天內清運完畢。環保局重申，學甲爐碴案雖發生於早年，但環保局是權責機關，職責所在一定會以嚴肅、積極的態度去處理，更會要求業者做好防護措施，杜絕二次汙染。

2015年學甲爐碴事件首次爆發後，農政相關單位當時即已封存所有可能受汙染的稻穀，同時也抽樣檢驗重金屬含量，鎘、汞、鉛均未檢驗出來，其餘的重金屬含量也都低於國內外農產品背景值。環保局呼籲，勿將歷史資料或不同時空地點的照片移花接木，以訛傳訛傷害農民。

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