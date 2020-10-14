共享廚房進駐住商大樓 市府喊停

民進黨市議員簡舒培（右）、國民黨市議員羅智強（左）昨一同到現場會勘。（記者鄭名翔攝）

2020/10/14 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕「共享外送廚房」業者申請經營餐廳，進駐北市大安區住商大樓地下室，規劃31間廚房及130餘個火爐，引發公安及衛生疑慮；台北市政府與北市議員簡舒培、羅智強昨現勘後，對行業別認定應屬餐廳或中央廚房尚有疑義，將與中央進一步討論，釐清前暫不核發竣工許可，並勸導業者暫緩施工。

簡舒培、羅智強分別接獲民眾陳情，稱一處大樓地下室正在進行共享廚房施工，但市府卻認定屬餐廳，核發室內裝修、消防安檢設備許可，然而廚房間數、明火及瓦斯管線龐大，且座位數不到總使用坪數的1成，規模明顯不符一般餐廳，居民憂心宛如地底埋設不定時炸彈。

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瓦斯管龐大座位少 不像餐廳

大樓主委陳宗鵠表示，地下室有高達130多個明火運轉，樓上居民的生命財產全置於險境，且排出的油煙、清潔劑等也會嚴重影響住戶健康。另，屆時大量外送汽、機車湧入8米寬窄巷，恐威脅學童出入安危，認為此共享廚房應屬食物製造工廠，須設於工業區內，全體住戶反對進駐大樓。

大樓代表紀小姐則說，大樓緊鄰捷運信義線，附近全是高樓社區，一旦爆炸後果不堪設想，外商業者稱資本額有2.2億，但若發生重大事故能賠得起嗎？若此例一開，未來相關業者將搶進各人口密集區，使北市處處埋藏未爆彈，盼政府嚴加把關。

業者現場人員稱，經營類似美食街概念的餐廳型態，相關消防、排煙皆按規定辦理，也考量不影響居民作息，絕不可能24小時營運，認為住戶有誤會。

建管處暫不核發竣工許可

北市府建管處副處長虞積學指出，此空間於1990年就已變更為餐廳使用，業者於今年8月申請餐廳用途進行室內裝修，但因現行法規對餐廳內的廚房比例並無限制，此營業樣態是否屬於餐廳，或屬營業型廚房、中央廚房等，在法律適用性尚未釐清前，暫不核發竣工許可，並勸導業者暫緩施工。

商業處商業發展科長牟季嫻表示，依此案的室內裝修圖來看，廚房、爐具數量與座位區比例不相當，認定上確實有疑義，將一併請示中央，共同討論此新興行業的業別歸屬。

「共享外送廚房」業者正在大安區一處大樓地下室施工，內部隔出數十間廚房區域。（市議員簡舒培提供）

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