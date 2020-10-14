台中流感疫苗估月底打完 議員籲市民限定

2020/10/14 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕公費流感疫苗5日開打，台中市今年準備75萬劑疫苗，衛生局長曾梓展13日指出，已接種22萬劑，等於打完3分之1的疫苗量，預估到月底公費疫苗將打完；市議員昨建議中市推「市民限定」，依照民眾戶籍所在地施打，避免外縣市民眾到台中搶打疫苗，台中市政府將行文建議中央評估推動，保障市民權益；台中市長盧秀燕則呼籲中央儘速向國際調貨，以利民眾接種。

市議員羅廷瑋、冉齡軒、劉士州、陳政顯及李天生等人昨要求市府想辦法解決疫苗不足的問題，中央應多爭取疫苗量，不要造成恐慌，羅廷瑋更要求市府限定只有台中市民才能在台中市施打。

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市長盧秀燕表示，防疫政策全國一致，疫苗採購是國家統一管理，並由中央統一採購調度各縣市，目前疫苗為全國自由流動，對於議員建議依照戶籍地優先施打，需爭取中央同意。

對於議員建議依照民眾戶籍所在地施打，台中市政府會行文建議中央評估推動，保障市民權益。

盧秀燕指出，台中市今年準備75萬劑流感疫苗，比其他縣市多，但逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾施打流感疫苗意願高，過去總要三催四請民眾才會來施打，這次是主動來，目前不僅台中市，很多縣市都有疫苗不足問題。

盧秀燕說，呼籲中央趕快緊急調度，包括請國家隊出動或請國內特定廠商加緊生產，有些國家因疫情嚴重，民眾無法外出施打疫苗，也許國際還有貨，可向國際調貨以滿足國內需求。

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