代理德國BNT疫苗有中資？東洋：股權僅0.7%

台灣東洋藥品董事長林全。（記者陳永吉攝）

2020/10/14 05:30

〔記者陳永吉、林惠琴／台北報導〕台灣東洋藥品前天宣布取得德國BioNTech（BNT）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，但昨天遭爆此支疫苗疑是衛福部長陳時中宣稱不買的「中國製疫苗」，對此，台灣東洋及中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥都說明，BNT是德國廠商，中國復星醫藥僅占○．七％股權，離國內法令規範的卅％相去甚遠。

東洋表示，根據BNT官網，該公司於今年九月十五日獲得德國政府資助三億七五○○萬歐元以加速新冠肺炎疫苗之開發，若BNT屬中資企業，德國政府當無資助之理。

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莊人祥指出，BNT是德國廠商，中國復星醫藥是其亞洲代理商，也占其股權○．七％，一般公司本來就可能有來自各國的股東，因此指揮中心不會認為BNT是中國廠商，且台灣東洋藥品是直接找BNT做代理，與中國無關。

國產疫苗最快明年第二季問世

莊人祥指出，國產疫苗研發因為仍要經臨床試驗，確認安全性、有效性，以及通過食藥署緊急授權，預計最快明年第二季問世，指揮中心也會購買；而BNT疫苗要買多少，仍要跟藥廠確認臨床試驗的進展，以及有效性、安全性資料，還有提供冷鏈技術與國內冷鏈量能做考量，才能決定。

關於冷鏈問題，莊人祥強調，台灣東洋藥品有找相關廠商，認為可以克服困難，但冷鏈負七十度儲存也只能存放六個月，放在二至八度環境僅可存放五天，也必須考量這些限制，以及要投資多少倉儲，預計跟以往打流感疫苗約三、四千接種據點，恐怕會不太一樣。

另據美國健康新聞網站Stat News報導，嬌生公司暫停武肺疫苗臨床試驗，原因是一名受試者出現「無法解釋的不適反應」。

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