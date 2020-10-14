吃撲菌特錠治痘致死 長庚解開謎團

抗生素撲菌特錠，台灣每年估有20萬到30萬人使用。（記者吳亮儀攝）

2020/10/14 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）常引發嚴重藥物過敏，一名女大生為治療青春痘服用這藥，結果猛爆性肝炎、差點得換肝；另一男大生也是服用這抗生素導致肝衰竭，最後不幸死亡。

殊基因型者 過敏風險高45倍

長庚醫院團隊研究發現，若帶有特殊基因型（HLA-B*13:01）及相關基因型的人，使用撲菌特錠抗生素藥物就有可能產生嚴重藥物過敏的風險，且風險比一般人高出四十五倍，而過敏患者約五十二．八％帶有這基因型，正常人約十一．四％。這研究領先全球解開醫界探索多年的謎團，九月發表於國際期刊「過敏與臨床免疫學期刊」，正申請全球專利。

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磺胺類抗生素撲菌特錠是台灣藥害救濟排名前十大，也是全球嚴重藥物過敏的前五大。它廣泛用於各種感染症，燙傷藥膏、眼藥水也都含有，台灣每年估有高達二十萬到三十萬人會使用，但常造成藥物過敏反應，嚴重甚至有致死風險。

撲菌特錠 每年20多萬人使用

十餘年來，學界都在探索為何很多人會對它產生過敏反應？長庚醫院團隊及亞洲各國合作進行研究，利用全基因體定序研究技術，費時五年，終於找出磺胺類抗生素會致過敏的特殊基因型。

林口長庚醫院皮膚部醫師陳俊賓說，撲菌特錠抗生素是全球廣泛使用半世紀的老藥，既便宜且對部分有抗藥性的菌種仍有效，廣用於上下呼吸道感染症、腎臟及尿路感染症、生殖器感染症、腸胃道感染症及皮膚感染等。但可能引發過敏的輕微表現是搔癢紅疹，嚴重過敏反應則包含史帝文生強生症候群、毒性表皮溶解症和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀。

病患先做基因檢測 可防過敏

臨床表現包括全身性產生紅疹與水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，也可能併發肝腎功能或多重器官衰竭而導致死亡，死亡率高達三十％；有些患者也可能會有視力受損的永久後遺症。

林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏說，未來若能在病患服藥前做基因檢測和疾病早篩，可有效預防藥物過敏，若帶有危險基因型可避免使用磺胺類抗生素，改用其它抗生素。

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