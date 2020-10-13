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    首頁　>　生活

    台78線延伸北港 啟動可行性評估

    2020/10/13 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕地方關切多年的台78線快速道路延伸到北港（台78甲）興建案終於有進展，交通部核定補助雲林縣府558萬元辦理地方另提的沿台19線興建高架化方案（台19甲線）的可行性評估，縣府表示，已著手相關作業，計畫在明年6月完成。

    目前從國道1或國道3要到北港，行駛台78線到元長交流道再接台19線，或是在虎尾交流道下沿北港溪堤防行駛防汛道路或接縣道145線經土庫、元長到北港，均需繞行，對外地遊客來說容易迷路。

    台78線通車後，地方即多次提出台78甲線興建案，但一直無下文，去年底交通部長林佳龍到北港視察，立委蘇治芬及多位地方人士請命，林佳龍允諾會施作。

    交通部補助558萬 明年6月完成

    雲林縣府工務處長汪令堯表示，縣府原規劃方案且已完成可行性評估的台78甲興建方案，是從台78線虎尾交流道沿著北港溪堤岸高架化，總長15.5公里，總經費139億元。

    由於地方有不同意見，縣府去年另提出台19甲線方案，即從元長交流道沿著台19線高架化，總長度12公里，經費112億元。

    汪令堯指出，由於台19甲線總經費較台78甲線少20多億元，且距離較短，交通部公路總局生活圈審議小組審議通過同意補助558萬元，辦理詳細可行性評估，縣府會盡快著手相關作業，預計明年6月完成。

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