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    首頁　>　生活

    深坑輕軌 新北市府：最快2年後發包施工

    2020/10/13 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員金中玉昨天在市議會質詢深坑輕軌的推動進度，市府捷運工程局長李政安表示，今年4月已將可行性研究案呈報到交通部審查，目前正在修正意見，預計10月底再送中央審議，最快2年後綜合規劃獲中央核定，即可發包施工。

    修正路線靠近既有社區

    金中玉說，深坑輕軌討論多年，至今仍「只聞樓梯響」，要求市府說明推動時程。

    10月底再呈報交通部審議

    李政安指出，深坑輕軌的可行性研究案在今年4月提報交通部，中央認為原路線距離舊社區較遠而要求修正，市府調整S3站、S5站位置，沿景美溪往文化街（老街）一帶既有社區靠近，因涉及河川用地，10月5日已將規劃案提供給水利署第十河川局，若無異議，預計10月底再呈報交通部審議。

    李政安說，修正後送交通部審議，獲核定的機會很大，等可行性研究案通過後再接續綜合規劃與環境影響評估，希望交通部今年底同意修正方案，明年送到行政院審查，盡快辦理綜合規劃與環評，預計2~3年內核定綜合規劃，即可發包施工。

    周邊農業區配合捷運開發

    捷運局表示，深坑輕軌全長約8.03公里，沿線設置7站，從捷運動物園站北側沿新光路往東，跨越景美溪後南轉，沿木柵路中央佈設，經國道3號木柵交流道後，再沿文山路及景美溪南岸續往東行至終點石碇服務區，周邊的農業區將配合捷運進行整體開發，預估至2041年，假日的最大運量約5.2萬人次，平日約4.7萬人次。

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