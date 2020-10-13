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    高市圖開館時間不同 文化局：將儘量一致

    高市圖書館去年吸引600多萬人次進館，不過60間圖書館卻有9種開館時段。 （記者王榮祥攝）

    高市圖書館去年吸引600多萬人次進館，不過60間圖書館卻有9種開館時段。 （記者王榮祥攝）

    2020/10/13 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市60間圖書館有9種開館時段，被質疑太過複雜！高市文化局長王文翠指出，不同開館時段，主要是配合地方不同需求而設計，會再進行全面檢視，讓開館時段儘量一致。

    去年進館 共達658萬人次

    高市圖書館共有總館與59間分館，另有1處閱覽室、3處智慧圖書館（捷運站內），去年進館總人次達658萬、借閱書籍1024萬冊，其中位於亞洲新灣區的圖書總館就有172萬人次進館、佔總數26%。

    開館時段不同 市民霧煞煞

    市議員李雅慧昨指出，60間圖書館卻有9種開館時段，有上午9點開、10點開、11點開，還有下午1點開的，部分圖書館每週開館時段還分兩種，不少市民霧煞煞，建議統整一下，讓人有所依循。

    李雅慧建議，開館時間可參考其他縣市做法，還可考慮推出24小時不打烊圖書館，提升城市閱讀氛圍。

    王文翠說明，圖書館開館時間不一，主要是配合地方、社團需求做出調整，未來會全面檢視，讓開館時間儘量趨向一致。

    圖書館則舉原縣某圖書分館為例，因為地方社團反映，希望在下班後能繼續使用圖書館，但該區域也有長輩習慣大清早看報紙，所以將開館時間分為兩套。

    改兩班制 將增4000萬支出

    館方補充，其他縣市開館時間可以一致，通常是兩班機制，高市大多數圖書館均屬一班機制，如果要全面調整，相關支出需另增加逾4000萬，頗有難度。

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