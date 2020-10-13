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    「高流系」人才培育 發掘下一個大團

    「透視演唱會」通識課將安排6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事。（高雄流行音樂中心提供）

    「透視演唱會」通識課將安排6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事。（高雄流行音樂中心提供）

    2020/10/13 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心肩負南台灣音樂產業人才培育使命，推出一系列「高流系」人才培育計畫，包括號召大南方創作人的「樂團興奮波」音樂大賽，和培養最強樂迷通識課「透視演唱會」，即日起受理報名。

    樂團興奮波大賽 評審貼身指導

    由高流中心副執行長、「神級吉他手」黃中岳打造的「樂團興奮波」樂團大賽，從專業樂手養成出發，率領金曲獎等級的評審團隊，先以網路初賽選拔出5組潛力樂團，再進行獨特的「自選2首原創作品，進行3回合的重複式競賽」，在評審團一次次的貼身指導與練習過程，鍛鍊出南部樂團的最佳實力，冠軍獎金10萬元，並可參加「麋先生」巡迴演出。

    透視演唱會通識課 培養最強樂迷

    另在台北一票難求的「TMTA透視職人」課程，高流中心邀請全員講師創新課程企劃移師高雄開課，舉辦「透視演唱會 」通識課，培養高雄最強樂迷。

    課程將透過五月天演唱會御用製作人吳育璇與導播劉名峯、周杰倫與彭佳慧的音樂總監蔡科俊、李宗盛指定視覺統籌陳彥志、田馥甄演唱會音響工程師毛琮文，以及「火球祭」和「青山祭」的幕後推手江季剛等6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事，讓高雄樂迷輕鬆學到專業職人的畢生功力。

    「樂團興奮波」音樂大賽、「透視演唱會」6堂通識課程，相關資訊均可至高雄流行音樂中心官網查詢。

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